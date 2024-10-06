Tuyển IT phần mềm Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc được giao liên quan đến: Cài đặt, cấu hình, theo dõi, xử lý sự cố và hỗ trợ các hạ tầng liên quan đến các ứng dụng lớp giữa và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- Chịu trách nhiệm chính cho việc quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm: Oracle, Microsoft SQL, MySQL, ...

- Chịu trách nhiệm chính cho việc quản trị phần mềm lớp giữa bao gồm: Websphere, WebLogic, JBoss, Tomcat, IIS, ...

- Đảm bảo vận hành theo đúng quy trình và cập nhật thường xuyên các quy trình vận hành hệ thống liên quan.

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc bằng cấp tương đương.

Đại học

CNTT

- Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu làm 02 năm về Database Oracle, Microsoft SQL, MySQL .

02 năm

Database Oracle, Microsoft SQL, MySQL .

- Có kinh nghiệm cài đặt và quản trị Hadoop là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm làm việc với Database NoSQL như HBase, Casandra, hoặc MognoDB là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm làm việc tích hợp data với nhiều loại data sources.

- Có kinh nghiệm làm việc quản trị các phần mềm hệ thống Middleware như WebLogic, JBOSS, Tomcat, IIS.

- Am hiểu mô hình hoạt động của các hệ thống web.

- Có Các bằng cấp/ chứng chỉ như: OCA và OCP là một lợi thế.

- Có khả năng phối hợp nhóm tốt

- Chịu được áp lực công việc, chấp nhận trực, theo dõi hệ thống và xử lý sự cố bất cứ khi nào.

- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, xử lý vấn đề

- Có tính tuân thủ cao, nghiêm túc thực hiện đúng theo quy trình quản trị

Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt FAST500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận

thỏa thuận

- 12 ngày nghỉ phép + 01 ngày phép vào ngày sinh nhật + thêm ngày phép theo chính sách khen thưởng

- BHYT, BHXH, Khám sức khỏe định kỳ, Đồng phục theo quy định

- Đào tạo, trao đổi, học tập, các hoạt động Team building, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt FAST500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin