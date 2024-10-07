Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 41D

- KCN Quang Minh, Mê Linh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Triển khai, kiểm tra, khắc phục sự cố hạng tầng mạng và hệ thống server, client.
- Triển khai hạ tầng mạng, máy trạm, máy chủ khi có yêu cầu để đáp ứng yêu cầu của các phòng ban.
2. Xây dựng hệ thống, giám sát các hoạt động mất an toàn thông tin.
- Giám sát định kì các hoạt động của máy trạm trái với quy định an toàn thông tin của công ty.
- Chủ động đề xuất các giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin.
3. Giám sát hệ thống phần cứng máy chủ và các thiết bị mạng, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt. Đưa ra được các biện pháp phòng ngừa rủi ro khi bị lỗi thiết bị hoặc hệ thống bị quá tải.
4. Đảm bảo hệ thống backup an toàn 100%, khôi phục lại hệ thống nhanh chóng trong trường hợp sự cố xảy ra.
5. Cấu hình các thiết bị mạng gồm switch, firewall, access point... hoạt động theo yêu cầu đặt ra.
6. Quản lý người dùng trên hệ thống Windows server, cấu hình các policy của hệ thống,

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Mạng máy tính hoặc các ngành liên quan Có khả năng học hỏi nhanh, chủ động trong công việc Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Mạng máy tính hoặc các ngành liên quan
Có khả năng học hỏi nhanh, chủ động trong công việc
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hàng tháng, hàng quý Được đào tạo chuyên sâu về quản trị mạng và các kỹ năng liên quan Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và thành tích Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực sản xuất và cơ khí Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị cần thiết cho công việc
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hàng tháng, hàng quý
Được đào tạo chuyên sâu về quản trị mạng và các kỹ năng liên quan
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và thành tích
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực sản xuất và cơ khí
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị cần thiết cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 38D, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

