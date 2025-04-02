Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Nhân viên Sales Admin sẽ hỗ trợ các hoạt động bán hàng cho công ty, đảm bảo việc quản lý dữ liệu khách hàng, hỗ trợ đội ngũ bán hàng bao gồm đại lý trong việc xử lý các giao dịch mua bán.

II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Hỗ trợ bán hàng:

- Kiểm tra thông tin khách hàng và cập nhật vào phần mềm quản lý.

- Hỗ trợ xuất mã QR code trên hệ thống khi có khách hàng đăng ký tham quan nhà mẫu.

- Phối hợp Phòng Kinh Doanh hỗ trợ làm hồ sơ bán hàng từ lúc khách hàng quan tâm sản phẩm đến lúc khách đồng ý ký hợp đồng với Chủ Đầu Tư. Bao gồm việc ký văn bản bán hàng theo quy định và gửi thông báo thanh toán, thu tiền Đợt 1.

- Phối hợp với Phòng CS và Kế Toán để theo dõi công nợ và hỗ trợ nhắc nợ.

- Theo dõi và thông báo về các chương trình khuyến mãi, tặng quà, và các ưu đãi dành cho khách hàng.

- Tham gia và hỗ trợ các sự kiện mở bán, đặt chỗ và các hoạt động liên quan đến dự án.

- Quản lý và theo dõi việc gửi/vận chuyển thư từ/hợp đồng cho khách hàng/đối tác.

2. Quản lý giỏ hàng, đối chiếu phí và hỗ trợ đại lý: