Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Thao & Co. Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 400 USD

Thao & Co. Company Limited
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/05/2025
Thao & Co. Company Limited

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Mức lương
300 - 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3rd Floor, #86 Dien Bien Phu Street, Da Kao Ward, District 1

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 300 - 400 USD

Vị trí Sales Admin (Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh Dịch vụ Dịch thuật):
• Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ từ khách hàng qua hotline, email, website.
• Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ
• Hỗ trợ tư vấn cơ bản cho khách hàng về dịch vụ dịch thuật, quy trình yêu cầu báo giá (theo hệ thống báo giá của công ty).
• Hỗ trợ tư vấn cơ bản
• Lập báo giá, soạn thảo hợp đồng dịch vụ, gửi cho khách hàng theo mẫu chuẩn từ hệ thống của công ty.
• Lập báo giá, soạn thảo hợp đồng dịch vụ
• Theo dõi đơn hàng dịch thuật: tiếp nhận tài liệu, phối hợp với bộ phận sản xuất (biên dịch viên, quản lý dự án) để đảm bảo đúng tiến độ.
• Theo dõi đơn hàng
• Báo cáo số liệu về khách hàng, doanh số, tình trạng hợp đồng định kỳ cho Quản lý kinh doanh.
• Báo cáo số liệu

Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Ngoại ngữ, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, nhanh nhẹn. Tiếng Anh tốt là một lợi thế làm việc trong môi trường quốc tế hóa cao.
• Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel) và được đào tạo làm việc trên hệ thống của công ty.
• Có tinh thần làm việc nhóm, chủ động và trách nhiệm với công việc.

Tại Thao & Co. Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thao & Co. Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thao & Co. Company Limited

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3, Số 86 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

