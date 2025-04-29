Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Thao & Co. Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 400 USD

Mức lương 300 - 400 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 300 - 400 USD

Vị trí Sales Admin (Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh Dịch vụ Dịch thuật):

• Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ từ khách hàng qua hotline, email, website.

• Hỗ trợ tư vấn cơ bản cho khách hàng về dịch vụ dịch thuật, quy trình yêu cầu báo giá (theo hệ thống báo giá của công ty).

• Lập báo giá, soạn thảo hợp đồng dịch vụ, gửi cho khách hàng theo mẫu chuẩn từ hệ thống của công ty.

• Theo dõi đơn hàng dịch thuật: tiếp nhận tài liệu, phối hợp với bộ phận sản xuất (biên dịch viên, quản lý dự án) để đảm bảo đúng tiến độ.

• Báo cáo số liệu về khách hàng, doanh số, tình trạng hợp đồng định kỳ cho Quản lý kinh doanh.

Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Ngoại ngữ, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, nhanh nhẹn. Tiếng Anh tốt là một lợi thế làm việc trong môi trường quốc tế hóa cao.

• Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel) và được đào tạo làm việc trên hệ thống của công ty.

• Có tinh thần làm việc nhóm, chủ động và trách nhiệm với công việc.

Tại Thao & Co. Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thao & Co. Company Limited

