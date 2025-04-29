Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Thao & Co. Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 400 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Thao & Co. Company Limited
- Hồ Chí Minh: 3rd Floor, #86 Dien Bien Phu Street, Da Kao Ward, District 1
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 300 - 400 USD
Vị trí Sales Admin (Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh Dịch vụ Dịch thuật):
• Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ từ khách hàng qua hotline, email, website.
• Hỗ trợ tư vấn cơ bản cho khách hàng về dịch vụ dịch thuật, quy trình yêu cầu báo giá (theo hệ thống báo giá của công ty).
• Lập báo giá, soạn thảo hợp đồng dịch vụ, gửi cho khách hàng theo mẫu chuẩn từ hệ thống của công ty.
• Theo dõi đơn hàng dịch thuật: tiếp nhận tài liệu, phối hợp với bộ phận sản xuất (biên dịch viên, quản lý dự án) để đảm bảo đúng tiến độ.
• Báo cáo số liệu về khách hàng, doanh số, tình trạng hợp đồng định kỳ cho Quản lý kinh doanh.
Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, nhanh nhẹn. Tiếng Anh tốt là một lợi thế làm việc trong môi trường quốc tế hóa cao.
• Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel) và được đào tạo làm việc trên hệ thống của công ty.
• Có tinh thần làm việc nhóm, chủ động và trách nhiệm với công việc.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
