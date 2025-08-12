Tuyển Thực tập sinh CANH CUNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4/1/6 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ nhận yêu cầu check dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, resort, nhà xe, vật dụng…) từ bộ

phận Sales cho từng chương trình cụ thể;

• Hỗ trợ tìm và check giá với các đối tác/nhà cung cấp sao cho giá và chất lượng phù hợp

với yêu cầu của chương trình;

• Hỗ trợ Deal với nhà cung cấp để được giá và chất lượng tốt nhất;

• Hỗ trợ báo giá lại cho Sales, cũng như tư vấn những dịch vụ và phương án tối ưu;

• Kết hợp với bộ phận Legal để review hợp đồng, kết hợp với Kế toán trong việc đặt

cọc và thanh toán cho nhà cung cấp;

• Hỗ trợ tham gia chạy sự kiện với vai trò điều hành, hậu cần;

• Hỗ trợ tìm, đánh giá chất lượng và xây dựng hệ thống Data các nhà cung cấp tốt trên thị

trường và cập nhật Data này thường xuyên;

• Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên đại học năm 3, 4 các chuyên ngành Tổ chức sự kiện, Du lịch lữ hành,…

• Kỹ năng vi tính tốt: Excel, PowerPoint; biết chỉnh sửa hình ảnh, làm clip...là một lợi

thế

• Có khả năng tổ chức, tư duy logic tốt, có trách nhiệm với công việc.

• Ưu tiên ứng viên Tiếng Anh tốt

• Tự trang bị laptop cá nhân.

Tại CANH CUNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc từ Thứ 2 – Thứ 6: 8h30 – 17h30.

Nghỉ Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

• Hỗ trợ dấu mộc, tài liệu thực tập.

• Thường xuyên tham gia các lớp đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức

• Cơ hội làm việc và học hỏi ở môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CANH CUNG GROUP

