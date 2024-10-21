Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: 209 đường 30/4, Xuân Khánh, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc quản lý, cập nhật thông tin khách hàng, đơn hàng, hợp đồng, báo giá. Xử lý các yêu cầu, thông tin liên quan đến đơn hàng, hợp đồng, báo giá từ khách hàng. Theo dõi, kiểm tra tiến độ sản xuất, giao hàng, thanh toán, kiểm soát hàng hóa ra vào cửa hàng. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh. Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng khác tại cửa hàng. Tổng hợp các công việc tại cửa hàng báo cáo định kỳ cấp trên. Phân tích các số liệu kinh doanh, đo lường, đánh giá số liệu định kỳ theo yêu cầu cấp trên. Phân tích, tổng hợp, dự báo số liệu hàng hóa tồn kho, dự báo cung ứng hàng hóa cho các chiến dịch trọng điểm. Thực hiện các công việc theo cấp trên chỉ đạo.
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc quản lý, cập nhật thông tin khách hàng, đơn hàng, hợp đồng, báo giá.
Xử lý các yêu cầu, thông tin liên quan đến đơn hàng, hợp đồng, báo giá từ khách hàng.
Theo dõi, kiểm tra tiến độ sản xuất, giao hàng, thanh toán, kiểm soát hàng hóa ra vào cửa hàng.
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng khác tại cửa hàng.
Tổng hợp các công việc tại cửa hàng báo cáo định kỳ cấp trên.
Phân tích các số liệu kinh doanh, đo lường, đánh giá số liệu định kỳ theo yêu cầu cấp trên.
Phân tích, tổng hợp, dự báo số liệu hàng hóa tồn kho, dự báo cung ứng hàng hóa cho các chiến dịch trọng điểm.
Thực hiện các công việc theo cấp trên chỉ đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn tối thiểu: Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Hành chính.... Tuổi từ 25 đến 30, ngoại hình sáng, cao trên 160cm. Hiểu biết về CRM, BI và các phần mềm bán hàng Haravan. Kỹ năng phân tích dữ liệu, giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm tốt. Sự tỉ mỉ, chính xác trong công việc và khả năng quản lý thời gian tốt. Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Word, Excel,..
Trình độ học vấn tối thiểu: Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Hành chính....
Tuổi từ 25 đến 30, ngoại hình sáng, cao trên 160cm.
Hiểu biết về CRM, BI và các phần mềm bán hàng Haravan.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm tốt.
Sự tỉ mỉ, chính xác trong công việc và khả năng quản lý thời gian tốt.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Word, Excel,..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực. Thưởng cuối năm lên đến 3 tháng lương tùy vào tình hình kinh doanh. Thưởng lễ, thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc có ý tưởng đóng góp bổ ích cho việc vận hành, hoạt động của công ty. Các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định. Review xét tăng lương: 1 năm/ lần. Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. Du lịch hằng năm, team building và các hoạt động khác của công ty.
Lương cứng thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng cuối năm lên đến 3 tháng lương tùy vào tình hình kinh doanh.
Thưởng lễ, thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc có ý tưởng đóng góp bổ ích cho việc vận hành, hoạt động của công ty.
Các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định.
Review xét tăng lương: 1 năm/ lần.
Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.
Du lịch hằng năm, team building và các hoạt động khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

