Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

Mộc Trà Beauty
Ngày đăng tuyển: 09/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Mộc Trà Beauty

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Mộc Trà Beauty

Mức lương
4 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 4 - 15 Triệu

- Tìm kiếm các khách hàng doanh nghiệp, nhóm, cá nhân có như cầu quà tặng, sử dụng hoặc phân phối mỹ phẩm

- Tìm kiếm các đối tác tiềm năng qua các kênh offline, sẽ trao đổi khi phỏng vấn

- Tiếp cận khách hàng mà shop đến hướng đến qua các kênh social

- Chăm sóc khách hàng trên các trang shop quản lý và các sàn thương mại điện tử ( online )

- Hỗ trợ tư vấn bán hàng trực tiếp tại shop hoặc hội chợ, workshop

√ Thời gian làm việc: - Ngày 8h: 7h45-17h30 ( Nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút )

Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 2 trở lên, thích giao tiếp và tiếp xúc khách hàng ngành dịch vụ

- Chủ động hoạch định kế hoạch làm việc và báo cáo tình hình công việc

- Chủ động trao đổi, đề xuất ý kiến, ý tưởng, giải quyết vấn đề

- Có chí cầu tiến, tiến thủ, thích chinh phục vị trí cao, thử thách, ham học hỏi

- Không yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng

- Đam mê sự phát triển, thăng tiên, kiếm tiền

Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7-8tr + % doanh thu từ nhiều nguồn khác, phổ biến thêm khi phỏng vấn

- Chế độ lương minh bạch, rõ ràng, không giam lương, cắt giảm vô lý

- Môi trường vui vẻ, năng động, genz, teamwork, thưởng, động nghiệp cute

- Hỗ trợ training kỹ lưỡng trong 2-4 tuần, có team support trong quá trình làm việc

- Được trao quyền, lắng nghe. Môi trường start-up nên cơ hội cân nhắc rất cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mộc Trà Beauty

Mộc Trà Beauty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

