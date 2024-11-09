Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Mộc Trà Beauty
- Hồ Chí Minh: Quận 12
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 4 - 15 Triệu
- Tìm kiếm các khách hàng doanh nghiệp, nhóm, cá nhân có như cầu quà tặng, sử dụng hoặc phân phối mỹ phẩm
- Tìm kiếm các đối tác tiềm năng qua các kênh offline, sẽ trao đổi khi phỏng vấn
- Tiếp cận khách hàng mà shop đến hướng đến qua các kênh social
- Chăm sóc khách hàng trên các trang shop quản lý và các sàn thương mại điện tử ( online )
- Hỗ trợ tư vấn bán hàng trực tiếp tại shop hoặc hội chợ, workshop
√ Thời gian làm việc: - Ngày 8h: 7h45-17h30 ( Nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút )
Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 2 trở lên, thích giao tiếp và tiếp xúc khách hàng ngành dịch vụ
- Chủ động hoạch định kế hoạch làm việc và báo cáo tình hình công việc
- Chủ động trao đổi, đề xuất ý kiến, ý tưởng, giải quyết vấn đề
- Có chí cầu tiến, tiến thủ, thích chinh phục vị trí cao, thử thách, ham học hỏi
- Không yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng
- Đam mê sự phát triển, thăng tiên, kiếm tiền
Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 7-8tr + % doanh thu từ nhiều nguồn khác, phổ biến thêm khi phỏng vấn
- Chế độ lương minh bạch, rõ ràng, không giam lương, cắt giảm vô lý
- Môi trường vui vẻ, năng động, genz, teamwork, thưởng, động nghiệp cute
- Hỗ trợ training kỹ lưỡng trong 2-4 tuần, có team support trong quá trình làm việc
- Được trao quyền, lắng nghe. Môi trường start-up nên cơ hội cân nhắc rất cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
