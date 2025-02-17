Tuyển Sales Engineer FPT Food Process Technology Vietnam CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

• Đảm nhiệm công việc kinh doanh độc lập để đạt được mục tiêu doanh số và phát triển thị trường các mặt hàng máy móc, thiết bị trong ngành sản xuất thực phẩm.

• Làm việc với khách hàng là các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, Ban giám đốc nhà máy, Bộ phận mua hàng của các công ty các sở ngành có liên quan để tư vấn cung cấp cấp máy móc thiết bị và dây chuyền công nghệ lĩnh vực sản xuất thực phẩm cho dự án.

• Làm việc với các đơn vị tư vấn, thiết kế để hợp tác, tư vấn các thiết bị và hệ thống cho khách hàng

• Chăm sóc Khách hàng bao gồm tất cả các cá nhân đơn vị có nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ thực phẩm: Các công ty chế biến thực phẩm, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm như giết mổ gia súc gia cầm, các sản phẩm thịt đã qua chế biến...

• Báo cáo công việc cho Giám đốc Kinh doanh

• Lập kế hoạch và báo cáo hoạt động kinh doanh theo định kỳ

• Được đào tạo, huấn luyện bài bản để nắm vững lĩnh vực kinh doanh và tư vấn cho khách hàng cho khách hàng. Được sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cho từng dự án.