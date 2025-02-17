Tuyển Sales Engineer FPT Food Process Technology Vietnam CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Sales Engineer FPT Food Process Technology Vietnam CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

FPT Food Process Technology Vietnam CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
FPT Food Process Technology Vietnam CO., LTD

Sales Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại FPT Food Process Technology Vietnam CO., LTD

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 50 đường số 4 KDC Intresco, ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Đảm nhiệm công việc kinh doanh độc lập để đạt được mục tiêu doanh số và phát triển thị trường các mặt hàng máy móc, thiết bị trong ngành sản xuất thực phẩm.
• Làm việc với khách hàng là các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, Ban giám đốc nhà máy, Bộ phận mua hàng của các công ty các sở ngành có liên quan để tư vấn cung cấp cấp máy móc thiết bị và dây chuyền công nghệ lĩnh vực sản xuất thực phẩm cho dự án.
• Làm việc với các đơn vị tư vấn, thiết kế để hợp tác, tư vấn các thiết bị và hệ thống cho khách hàng
• Chăm sóc Khách hàng bao gồm tất cả các cá nhân đơn vị có nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ thực phẩm: Các công ty chế biến thực phẩm, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm như giết mổ gia súc gia cầm, các sản phẩm thịt đã qua chế biến...
• Báo cáo công việc cho Giám đốc Kinh doanh
• Lập kế hoạch và báo cáo hoạt động kinh doanh theo định kỳ
• Được đào tạo, huấn luyện bài bản để nắm vững lĩnh vực kinh doanh và tư vấn cho khách hàng cho khách hàng. Được sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cho từng dự án.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành kinh tế và kỹ thuật thiết bị máy móc, cơ điện tử hoặc công nghệ thực phẩm.

Tại FPT Food Process Technology Vietnam CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Food Process Technology Vietnam CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT Food Process Technology Vietnam CO., LTD

FPT Food Process Technology Vietnam CO., LTD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: No. 50, Road 4, Residential area Intresco, Hamlet 5, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

