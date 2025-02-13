Tuyển Sales Engineer Công Ty TNHH IPS Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 800 USD

- Quảng cáo sản phẩm Thiết bị tự động hóa tới khách hang tiềm năng và tại các thị trường mục tiêu.

- Kịp thời xác định các cơ hội thị trường, thách thức và cách thức hành động trong cả ngắn hạn và dài hạn để tăng sự hiện diện của công ty tại các thị trường mục tiêu.

- Nghiên cứu và am hiểu thị trường Thiết bị tự động hóa

- Phát triển quan hệ đối tác tốt trên từng thị trường.

- Thực hiện các hoạt động quảng bá như hội thảo, triển lãm, viết bài trên tạp chí… tập trung vào các thị trường mục tiêu.

- Thực hiện hợp đồng mua bán, theo dõi thu chi và điều phối các dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng cùng với đội ngũ dịch vụ

- Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật về sản phẩm để cung cấp cùng báo giá khi nhận được yêu cầu của khách hàng

- Xử lý kịp thời các đơn đặt hàng đã nhận.

- Phối hợp để sắp xếp thời gian giao sản phẩm cho khách hàng.

- Giải quyết chính xác các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm