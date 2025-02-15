Tuyển Sales Engineer Guangdong Henghe Yongsheng Group., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,500 USD

Mức lương 800 - 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 800 - 1,500 USD

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, khách hàng là các công ty sản xuất sơn, sản xuất mực in

- Chăm sóc khách hàng được giao

- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng

- Làm việc thị trường miền Bắc và thị trường miền Nam

- Chi nhánh Hà Nội: 01

- Chi nhánh Hồ Chí Minh: 01

Với Mức Lương 800 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về mảng hoá chất, nguyên liệu sản xuất sơn trang trí, sơn công nghiệp và mực in

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoá chất nói chung và ngành sơn trang trí & công nghiệp

- Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

- Chịu được áp lực

Tại Guangdong Henghe Yongsheng Group., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thưởng theo doanh số hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Guangdong Henghe Yongsheng Group., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin