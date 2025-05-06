Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22B Ơ2 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triển kinh doanh các sản phẩm hóa chất, công nghệ xi mạ trong khu vực được giao.

Chăm sóc khách hàng hiện hữu, tăng trưởng doanh số.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

Giới thiệu sản phẩm mới, hỗ trợ kỹ thuật, đề xuất giải pháp cải tiến dịch vụ.

Nghiên cứu, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh (sản phẩm, giá cả, chính sách, kênh phân phối,...).

Thực hiện khảo sát, thu thập phản hồi khách hàng về sản phẩm, giá, kênh phân phối và xu hướng tiêu dùng.

Đảm bảo doanh số và hiệu quả quản lý khách hàng theo chỉ tiêu được giao.

Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng: hội chợ, hội thảo, khảo sát thị trường,...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Hóa chất, Môi trường hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hóa chất, Môi trường hoặc Công nghệ sinh học. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xi mạ.

Trình độ tiếng Anh trung cấp trở lên; có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung, Hàn hoặc Nhật là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng B2B, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng lớn có yếu tố nước ngoài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Hệ thống đánh giá năng lực công bằng, chuyên nghiệp, sáu tháng đánh giá 1 lần

Nhiều cơ hội thăng tiến

Bảo hiểm Xã hội, y tế, thất nghiệp,.. đầy đủ theo Luật

Du lịch, Team-Building hằng năm

Thưởng Lễ Tết, Tháng 13, thưởng theo danh hiệu đóng góp hoặc các thưởng khác tùy kết quả kinh doanh mỗi năm và thành tích cá nhân

Cơ hội học hỏi, tạo mạng lưới và quan hệ với các ứng viên cao cấp và các tổ chức hàng đầu trong ngành, tham gia các hội thảo, chia sẻ...

Cơ hội sử dụng các công cụ tuyển dụng hiện đại, tham gia giai đoạn xây dựng hệ thống, chuyển đổi số, ERP và cơ hội liên tục phát triển của doanh nghiệp

Tham gia phân tích xu hướng, học hỏi tư duy phân tích từ cấp lãnh đạo, được đề xuất và lắng nghe, triển khai nhanh các giải pháp sáng tạo, có giá trị cao

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, xây dựng thương hiệu,.. theo chương trình đào tạo của doanh nghiệp.

Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển sang lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn lực và các phạm vi khác trong phòng tổ chức nhân sự tùy đam mê và khả năng.

Đồng nghiệp trẻ, năng động, thân thiện

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, cường độ cao, đúng giờ

Cấp trên cởi mở, tôn trọng, chia sẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin