Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

▪ Tư vấn và bán các sản phẩm, giải pháp liên quan đến An ninh mạng và Bảo mật:

- Kiểm thử bảo mật phần mềm và ứng dụng: SAST, SCA, IAST, DAST…

- Kiểm thử hạ tầng mạng, giám sát và an ninh mạng (SoC)

- Giải pháp thu thập thông tin trên không gian mạng (OSINT)

- Máy chủ hiệu năng cao (HPC) của các đối tác công nghệ hàng đầu như: BlackDuck (Hoa Kỳ), Picus (Hoa Kỳ), IriusRisk (Tây Ban Nha), Apposite (Hoa Kỳ), Niagara (Hoa Kỳ), Exxact (Hoa Kỳ),..

▪ Phát triển thị trường và xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng phụ trách.

▪ Tìm hiểu nhu cầu tiềm năng và đề xuất giải pháp phù hợp cho khách hàng. Cập nhật thường xuyên các xu hướng công nghệ mới cho khách hàng.

▪ Lập kế hoach kinh doanh, marketing. Phối hợp phòng marketing tổ chức hội thảo, demo, road show, tham gia các sự kiện giới thiệu giải pháp, sản phẩm.

▪ Báo cáo công việc hằng ngày /tuần/ tháng cho cấp quản lý và Ban giám đốc theo quy định và/ hoặc khi có yêu cầu.

▪ Được đào tạo sản phẩm, công nghệ do đối tác tổ chức để nâng cao kỹ năng chuyên môn và được cập nhật kiến thức công nghệ thường xuyên.