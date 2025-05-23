Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
- Hà Nội: Phòng 1701, Tòa G3, KĐT Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
▪ Tư vấn và bán các sản phẩm, giải pháp liên quan đến An ninh mạng và Bảo mật:
- Kiểm thử bảo mật phần mềm và ứng dụng: SAST, SCA, IAST, DAST…
- Kiểm thử hạ tầng mạng, giám sát và an ninh mạng (SoC)
- Giải pháp thu thập thông tin trên không gian mạng (OSINT)
- Máy chủ hiệu năng cao (HPC) của các đối tác công nghệ hàng đầu như: BlackDuck (Hoa Kỳ), Picus (Hoa Kỳ), IriusRisk (Tây Ban Nha), Apposite (Hoa Kỳ), Niagara (Hoa Kỳ), Exxact (Hoa Kỳ),..
▪ Phát triển thị trường và xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng phụ trách.
▪ Tìm hiểu nhu cầu tiềm năng và đề xuất giải pháp phù hợp cho khách hàng. Cập nhật thường xuyên các xu hướng công nghệ mới cho khách hàng.
▪ Lập kế hoach kinh doanh, marketing. Phối hợp phòng marketing tổ chức hội thảo, demo, road show, tham gia các sự kiện giới thiệu giải pháp, sản phẩm.
▪ Báo cáo công việc hằng ngày /tuần/ tháng cho cấp quản lý và Ban giám đốc theo quy định và/ hoặc khi có yêu cầu.
▪ Được đào tạo sản phẩm, công nghệ do đối tác tổ chức để nâng cao kỹ năng chuyên môn và được cập nhật kiến thức công nghệ thường xuyên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI