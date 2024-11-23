Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chăm sóc, giữ mối quan hệ với tệp khách hàng hiện tại của công ty;

Tư vấn sản phẩm, dịch vụ và chốt báo giá dựa trên yêu cầu của khách hàng;

Theo dõi tiến độ vận hành các dự án và tham gia hỗ trợ xử lý khi có rủi ro/vấn đề cùng các bên liên quan;

Định kỳ đo lường mức độ hài lòng, phản hồi của khách hàng;

Lập kế hoạch phát triển, mở rộng mạng lưới khách hàng sử dụng các dịch vụ IT của công ty;

Lập kế hoạch tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật tương đương N2, giao tiếp trơn tru;

Ứng viên đã từng học hoặc làm việc tại Nhật bản là lợi thế.

Khả năng giao tiếp, xây dựng tài liệu, trao đổi/ làm việc với khách hàng khéo léo.

Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng là điểm cộng nếu ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm sales trong lĩnh vực offshore/IT và các sản phẩm cloud-service hoặc có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí PM/ BrSE thị trường Nhật Bản (chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng mong muốn làm việc, học hỏi ở vị trí Sales IT).

Tại Công ty Cổ phần Mirabo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng kinh doanh + thưởng dự án;

Thưởng lương tháng 13 + gói thưởng các ngày Lễ - Tết + thưởng thâm niên công tác;

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo Luật lao động Việt Nam và quy định của công ty;

Review lương 1 - 2 lần/năm hoặc ngay khi có thành tích xuất sắc;

Có 12 ngày nghỉ phép/ năm và các dịp Lễ - Tết theo quy định;

Hỗ trợ chi phí đi onsite tại văn phòng của khách hàng (nếu có);

Tham gia các event Công ty: sinh nhật hàng tháng, Year End Party, ngày lễ 08/03, 20/10, ngày sinh nhật Công ty.

Thời gian làm việc từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7 và CN (làm 08h/ ngày & check in linh hoạt từ 08h00 - 09h00).

Bonus chi phí khi lấy các chứng chỉ IT, phát triển chuyên môn.

Tổ chức các hoạt động tích cực, câu lạc bộ thể thao, đọc sách, xem phim, chơi game...

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm tại bệnh viện lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mirabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin