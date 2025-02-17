Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER
- Hồ Chí Minh: Lô S10
- 2, Tầng trệt + lửng, số 202 – 204 đường Nguyễn Lương Bằng, Khu phố Hưng Phúc, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
Xây dựng chiến lược dịch vụ:
• Xây dựng, triển khai và quản lý chiến lược dịch vụ sau bán hàng để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
• Thiết lập các tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp với định vị cao cấp của thương hiệu.
Quản lý hoạt động dịch vụ:
• Giám sát và tối ưu hóa quy trình dịch vụ tại các trung tâm bảo hành, sửa chữa.
• Quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, và cung cấp phụ tùng chính hãng.
• Đảm bảo các yêu cầu về dịch vụ hậu mãi được xử lý nhanh chóng, chính xác.
Hỗ trợ khách hàng:
• Xử lý các phản hồi, khiếu nại từ khách hàng, đảm bảo sự hài lòng cao nhất.
• Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ và các hoạt động gắn kết sau bán hàng.
Quản lý nhân sự:
• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên dịch vụ.
• Định kỳ đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ, xây dựng lộ trình phát triển cá nhân.
Quản lý tài chính dịch vụ:
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI