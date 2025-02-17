Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Xây dựng chiến lược dịch vụ:

• Xây dựng, triển khai và quản lý chiến lược dịch vụ sau bán hàng để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

• Thiết lập các tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp với định vị cao cấp của thương hiệu.

Quản lý hoạt động dịch vụ:

• Giám sát và tối ưu hóa quy trình dịch vụ tại các trung tâm bảo hành, sửa chữa.

• Quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, và cung cấp phụ tùng chính hãng.

• Đảm bảo các yêu cầu về dịch vụ hậu mãi được xử lý nhanh chóng, chính xác.

Hỗ trợ khách hàng:

• Xử lý các phản hồi, khiếu nại từ khách hàng, đảm bảo sự hài lòng cao nhất.

• Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ và các hoạt động gắn kết sau bán hàng.

Quản lý nhân sự:

• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên dịch vụ.

• Định kỳ đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ, xây dựng lộ trình phát triển cá nhân.

Quản lý tài chính dịch vụ: