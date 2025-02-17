Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô S10

- 2, Tầng trệt + lửng, số 202 – 204 đường Nguyễn Lương Bằng, Khu phố Hưng Phúc, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

Xây dựng chiến lược dịch vụ:
• Xây dựng, triển khai và quản lý chiến lược dịch vụ sau bán hàng để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
• Thiết lập các tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp với định vị cao cấp của thương hiệu.
Quản lý hoạt động dịch vụ:
• Giám sát và tối ưu hóa quy trình dịch vụ tại các trung tâm bảo hành, sửa chữa.
• Quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, và cung cấp phụ tùng chính hãng.
• Đảm bảo các yêu cầu về dịch vụ hậu mãi được xử lý nhanh chóng, chính xác.
Hỗ trợ khách hàng:
• Xử lý các phản hồi, khiếu nại từ khách hàng, đảm bảo sự hài lòng cao nhất.
• Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ và các hoạt động gắn kết sau bán hàng.
Quản lý nhân sự:
• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên dịch vụ.
• Định kỳ đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ, xây dựng lộ trình phát triển cá nhân.
Quản lý tài chính dịch vụ:

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER

CÔNG TY CỔ PHẦN LAMSCOOTER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô S10-2, Số 202 - 204 Đường Nguyễn Lương Bằng, Khu phố Hưng Phúc, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

