Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

- Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động và quản lý, điều phối nhân viên trực thuộc.

- Phân bổ hạng mục công việc, theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả công việc của nhân viên trực thuộc

- Thực hiện báo cáo kết quả công việc, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo chỉ đạo của Giám đốc PTĐL.

- Thực hiện đào tạo, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên trực thuộc.

- Tham mưu cho Giám đốc PTĐL về hoạch định chiến lược kinh doanh, các định hướng kinh doanh mới đối với Sàn liên kết phù hợp với tình hình thị trường, tình hình thực tế của Công ty.

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới trong kinh doanh đối với Sàn liên kết nhằm đạt hoặc vượt các chỉ tiêu giao dịch về sản phẩm, doanh thu, doanh số mà Công ty giao.

- Triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh cho từng sản phẩm, dịch vụ của Công ty đối với Sàn liên kết.

- Hoàn thành các chỉ tiêu giao dịch về sản phẩm, doanh số theo kế hoạch mà Công ty giao đối với Sàn liên kết.

- Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với các Sàn liên kết trên thị trường.

- Tìm hiểu, đánh giá về năng lực của đại lý để có thể phân loại, chọn các sản phẩm của công ty phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của họ.

- Triển khai các chính sách kinh doanh theo định hướng công ty: xây dựng phương án, triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát các hoạt động kinh doanh của các đại lý (thực hiện chỉ tiêu cam kết, hiệu quả kinh doanh, thông tin cho các đại lý về các chương trình bán hàng mới, thông tin giá cả,…), phối hợp thực hiện hoạt động marketing.