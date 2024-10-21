Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Mức lương
30 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Capital, Số 29 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

1. Quản lý Thương Hiệu:
- Theo dõi xu hướng thị trường, khảo sát ý kiến người tiêu dùng và tìm hiểu chiến dịch của đối thủ.
- Phân tích thị trường để định vị thương hiệu và xác định insight của khách hàng mục tiêu.
- Hoạch định chiến lược định vị và xâm nhập thị trường.
- Đảo bảo sự hoà hợp giữa thương hiệu với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược của công ty.
- Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông cho thương hiệu.
- Giám sát các hoạt động marketing và quảng cáo để đảo bảo tính nhất quán với chiến lược sản phẩm.
- Dự kiến các rủi ro để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Theo dõi và báo cáo hiệu quả sale.
- Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức bán hàng, sự kiện bán hàng theo tháng, quý, năm và báo cáo cho BLĐ.
2. Quản lý Kinh Doanh
- Quản lý doanh số: thiết lập doanh số mục tiệu và theo dõi tiến độ hoàn thành chỉ tiêu. Tổ chức các cuộc họp thúc đẩy tinh thần nhân viên, so sánh, đánh giá, bình chọn nhân viên xuất sắc, đưa ra các đề xuất kinh doanh.
- Quản lý hàng hóa: giám sát, khống chế và phân tích tồn kho của mỗi gian hàng; điều tiết, giám sát kiểm kê, định giá tại các gian hàng; phản hồi thông tin các hãng cạnh tranh.
- Quản lý hình ảnh; kiểm tra vệ sinh gian hàng; sắp xếp kho, trưng bày hàng hóa; đinh kỳ hướng dẫn nhân viên trong phục vụ và hình ảnh.
- Chỉ đạo giám sát khai trương gian hàng mới; đóng cửa gian hàng.
3. Phát triển đội ngũ
- Quản lý nhân viên: phối hợp HCNS xét duyệt việc ứng tuyển, điều động, nghỉ việc, thăng chức của NVVP, NVBH, cửa hàng trưởng,..; tổng hợp kiểm tra lương của cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng, xét duyệt tăng ca, kiểm tra lương tăng ca; giám sát công việc của cửa hàng trưởng; kịp thời truyền đạt các quy định của công ty.
- Quản lý đào tạo: phụ trách điều tra; phân tích, tập hợp nhu cầu đào tạo của nhân viên, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo.

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các lĩnh vực tương tự;
- 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên.
- Sử dụng tiếng anh trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ.
- Có khả năng làm việc độc lập để thực hiện công việc khi có yêu cầu.
- Có tầm nhìn chiến lược, khả năng xây dựng và phát triển thương hiêu, quản trị thương hiệu.
- Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội.
- Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc/ phân tích, tổng hợp, làm báo cáo/ giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và trình bày.

Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Thưởng thu nhập theo doanh số bán hàng/tháng (không hạn chế).
- Khen/thưởng khi có thành tích đặc biệt.
- Thưởng vào các ngày lễ, Tết.
- Đóng bảo hiểm khi ký hợp đồng lao động chính thức.
- Tăng lương theo đánh giá kết quả công việc hàng năm và kết quả chung của Công ty.
- Hỗ trợ công tác phí khi đi công tác theo quy định Công ty.
- Chế độ phúc lợi: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.....cho người lao động theo quy định công ty.
- Được đào tạo thường xuyên, hoặc định kỳ theo yêu cầu của Công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 612, Tầng 6, Tòa nhà Friendship, Số 31, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

