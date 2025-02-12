Tuyển Sales Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD

Tuyển Sales Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Navigos Search

Sales Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Navigos Search

Mức lương
900 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 900 - 1,100 USD

Công ty sản xuất của Nhật cần tuyển gấp vị trí Phó Phòng Xuất nhập khẩu, phụ trách công việc sau:
1. Trách nhiệm quản lý
• Mục tiêu: Thiết lập mục tiêu bộ phận, lập kế hoạch thực hiện và theo dõi
• Con người: Lên kế hoạch đào tạo, thực hiện đào tạo để phát triển nhân lực hiệu suất cao
• Tuân thủ: Quản lý tuân thủ, đánh giá tuân thủ và đưa ra các biện pháp yêu cầu tuân thủ quy định Hải quan và các quy định liên quan khác cho toàn công ty.
• An toàn và quy định nội bộ khác: Quản lý và đảm bảo đội nhóm tuân thủ quy định an toàn, con người và các chính sách khác của công ty
2. Trách nhiệm chuyên môn
• Giám sát & xử lý thủ tục XNK, giải quyết công việc phòng, hợp tác với các bộ phận liên quan, khách hàng, đối tác để giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra biện pháp đối ứng /cải tiến kịp thời
• Quản lý dữ liệu, Tổng hợp số liệu, phân tích và làm báo cáo theo yêu cầu; Thưc hiện cải tiến công việc nội bộ
• Thực hiện báo cáo quyết toán Hải quan và các báo cáo khác theo quy định Hải quan
• Cập nhật quy định, luật định Hải quan và các bộ ngành liên quan để đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam
3. Trách nhiệm công việc chung
• Triển khai các hoạt động an toàn, 5S, ISO, teamwork khác của phòng ban và công ty.
• Các công việc khác sẽ được phân công và yêu cầu bởi cấp trên.
• Thông tin chi tiết sẽ được thảo luận khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 900 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-marketing-thu-nhap-900-1-100-thang-tai-ha-noi-job290780
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Marketing Online Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Sales Marketing My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Framas Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKCOM
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH VIKCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKCOM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Tuyển Sales Marketing EMASI International Bilingual School - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH C&f Outsourcing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Sales Marketing My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Framas Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKCOM
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH VIKCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKCOM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Tuyển Sales Marketing EMASI International Bilingual School - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH C&f Outsourcing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất