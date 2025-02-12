Tuyển Sales Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD

Công ty sản xuất của Nhật cần tuyển gấp vị trí Phó Phòng Xuất nhập khẩu, phụ trách công việc sau:

1. Trách nhiệm quản lý

• Mục tiêu: Thiết lập mục tiêu bộ phận, lập kế hoạch thực hiện và theo dõi

• Con người: Lên kế hoạch đào tạo, thực hiện đào tạo để phát triển nhân lực hiệu suất cao

• Tuân thủ: Quản lý tuân thủ, đánh giá tuân thủ và đưa ra các biện pháp yêu cầu tuân thủ quy định Hải quan và các quy định liên quan khác cho toàn công ty.

• An toàn và quy định nội bộ khác: Quản lý và đảm bảo đội nhóm tuân thủ quy định an toàn, con người và các chính sách khác của công ty

2. Trách nhiệm chuyên môn

• Giám sát & xử lý thủ tục XNK, giải quyết công việc phòng, hợp tác với các bộ phận liên quan, khách hàng, đối tác để giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra biện pháp đối ứng /cải tiến kịp thời

• Quản lý dữ liệu, Tổng hợp số liệu, phân tích và làm báo cáo theo yêu cầu; Thưc hiện cải tiến công việc nội bộ

• Thực hiện báo cáo quyết toán Hải quan và các báo cáo khác theo quy định Hải quan

• Cập nhật quy định, luật định Hải quan và các bộ ngành liên quan để đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam

3. Trách nhiệm công việc chung

• Triển khai các hoạt động an toàn, 5S, ISO, teamwork khác của phòng ban và công ty.

• Các công việc khác sẽ được phân công và yêu cầu bởi cấp trên.

• Thông tin chi tiết sẽ được thảo luận khi phỏng vấn.