Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM
- Hà Nội: La Space Building
- SH01, Rue de Charme, 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 500 - 1 USD
* Khai thác nhu cầu & tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận từ khách hàng
Phối hợp cùng Khối Khách hàng để tiếp nhận và xác định nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận.
- Theo dõi và tối ưu hóa quá trình thực hiện các chiến dịch
- Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu kết quả thực hiện các chiến dịch
* Tư vấn, lập kế hoạch và triển khai chi tiết cho các dự án của khách hàng
- Thực hiện những việc khác trong phạm vi chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.
- Nhận thông tin và hiểu rõ các thông tin từ brief của khách hàng/quản lý trực tiếp
- Phối hợp với nhóm nội bộ để hoạch định chiến lược, ý tưởng triển khai và thực hiện dự án
- Hỗ trợ triển khai các dự án nội bộ theo yêu cầu của Công ty.
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quảng cáo, Kinh doanh, Báo chí, Tiếp thị hoặc các chuyên ngành liên quan
- Kinh nghiệm về Marketing/Truyền thông ở vị trí tương đương.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
