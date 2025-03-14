Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

* Khai thác nhu cầu & tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận từ khách hàng

Phối hợp cùng Khối Khách hàng để tiếp nhận và xác định nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận.

- Theo dõi và tối ưu hóa quá trình thực hiện các chiến dịch

- Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu kết quả thực hiện các chiến dịch

* Tư vấn, lập kế hoạch và triển khai chi tiết cho các dự án của khách hàng

- Thực hiện những việc khác trong phạm vi chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.

- Nhận thông tin và hiểu rõ các thông tin từ brief của khách hàng/quản lý trực tiếp

- Phối hợp với nhóm nội bộ để hoạch định chiến lược, ý tưởng triển khai và thực hiện dự án

- Hỗ trợ triển khai các dự án nội bộ theo yêu cầu của Công ty.