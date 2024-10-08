Tuyển Sales Thị Trường thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Sales Thị Trường thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Phúc Giang FAST500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công Ty TNHH Phúc Giang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Phúc Giang FAST500 TOP CÔNG TY

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5

- 7 đường D52, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch gặp gỡ khách hàng thường xuyên, cập nhật thông tin bao gồm chính sách công ty; sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mãi, hoạt động và hỗ trợ họ về các vấn đề liên quan đến phát triển thương hiệu. - Cập nhật và đàm phán về Điều khoản giao dịch của Đại lý, Điều kiện bán hàng và các hỗ trợ khác cho đại lý. - Tuân thủ nghiêm ngặt các KPI chính bao gồm: Chỉ tiêu doanh số/Kiểm soát giá/Ngày bán hàng/Ngày thanh toán/Lợi nhuận/Quỹ hỗ trợ bán hàng để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. - Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường và SKU nhằm tối ưu hóa thị phần cả về số lượng và số lượng, thương hiệu và doanh thu. - Phối hợp chặt chẽ với Nhóm Marketing để tối ưu hóa hình ảnh thương hiệu và sản phẩm tại các đại lý cũng như nâng cao nhận thức của khách hàng. - Phối hợp chặt chẽ với Kế toán để xử lý các vấn đề thanh toán, hợp đồng, quyết toán và tài chính của đại lý. - Hợp tác chặt chẽ về hậu cần để đảm bảo giao hàng cho khách hàng đúng thời gian. - Lập các báo cáo, cơ sở dữ liệu cần thiết dưới sự hỗ trợ của Quản trị viên để theo dõi Mục tiêu bán hàng, Tình hình bán hàng và Biến động thị trường
Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường và SKU nhằm tối ưu hóa thị phần cả về số lượng và số lượng, thương hiệu và doanh thu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm bán sỉ hàng điện tử, dự án điện tử, âm thanh
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Tư duy logic và sáng tạo dựa trên tư duy bán hàng
- Giao tiếp tốt, trình bày có cấu trúc tốt
- Kỹ năng thuyết phục và đàm phán cao trong các tình huống khác nhau
- Có khả năng xử lý nhanh các vấn đề đột ngột và làm việc dưới áp lực cao
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại Công Ty TNHH Phúc Giang FAST500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Thưởng các ngày lễ, tết, trung thu, sinh nhật, đám cưới, lương tháng thứ 13,... Chế độ nghỉ phép, lễ tết theo đúng quy định hiện hành Có cơ hội tiếp cận sâu với ngành âm thanh từ thương hiệu JBL consumer, JBL Pro, Wharfedale Pro, AKG, TEAC,... Được làm việc trong môi trường Âm Thanh, chuyên nghiệp, được hướng dẫn, đào tạo để phát triển nghề nghiệp lâu dài Được tham gia các event, hoạt động nội bộ trong công ty Ưu đãi mua hàng 40% - 45% khi trở thành nhân viên chính thức Du lịch: 1 năm/lần
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thưởng các ngày lễ, tết, trung thu, sinh nhật, đám cưới, lương tháng thứ 13,...
Chế độ nghỉ phép, lễ tết theo đúng quy định hiện hành
Có cơ hội tiếp cận sâu với ngành âm thanh từ thương hiệu JBL consumer, JBL Pro, Wharfedale Pro, AKG, TEAC,...
Được làm việc trong môi trường Âm Thanh, chuyên nghiệp, được hướng dẫn, đào tạo để phát triển nghề nghiệp lâu dài
Được tham gia các event, hoạt động nội bộ trong công ty
Ưu đãi mua hàng 40% - 45% khi trở thành nhân viên chính thức
Du lịch: 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phúc Giang FAST500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phúc Giang

Công Ty TNHH Phúc Giang FAST500 TOP CÔNG TY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 157 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

