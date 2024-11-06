Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM HỒN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18 đường số 5, KDC Kim Sơn, phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT

Chào hàng hệ thống: liên hệ khách hàng, lên kế hoạch và chào sản phẩm

Chào hàng siêu thị: hướng dẫn giám sát bán hàng trong việc lên đơn hàng của siêu thị; Trực tiếp tiếp cận đại diện mua hàng của siêu thị để lên đơn hàng

Lên chương trình khuyến mãi/ Sampling, quản lý và mở rộng độ phủ hàng hóa.

Quản lý và phân công công việc cho các giám sát bán hàng

Quản lý nhãn hàng được phân công

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kính doanh, Kinh tế, Thương mại, Marketing hoặc các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm Sales trong các ngành hàng FMCG, đặt biệt là hàng thực phẩm đông lạnh, hàng khô trong lĩnh vực MT ít nhất 1 năm

Có kỹ năng về Trade Marketing là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 (8 sáng đến 17 giờ chiều)

Lương thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

Phụ cấp xăng xe khi đi thị trường

Ăn trưa miễn phí tại cantin

Hưởng đầy đủ các khoản thưởng lễ, tết, đóng BHXH, du lịch,....

Cách Thức Ứng Tuyển

