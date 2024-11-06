Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM HỒN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM HỒN VIỆT
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 18 đường số 5, KDC Kim Sơn, phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Chào hàng hệ thống: liên hệ khách hàng, lên kế hoạch và chào sản phẩm
Chào hàng siêu thị: hướng dẫn giám sát bán hàng trong việc lên đơn hàng của siêu thị; Trực tiếp tiếp cận đại diện mua hàng của siêu thị để lên đơn hàng
Lên chương trình khuyến mãi/ Sampling, quản lý và mở rộng độ phủ hàng hóa.
Quản lý và phân công công việc cho các giám sát bán hàng
Quản lý nhãn hàng được phân công
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kính doanh, Kinh tế, Thương mại, Marketing hoặc các ngành có liên quan.
Có kinh nghiệm Sales trong các ngành hàng FMCG, đặt biệt là hàng thực phẩm đông lạnh, hàng khô trong lĩnh vực MT ít nhất 1 năm
Có kỹ năng về Trade Marketing là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM HỒN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 (8 sáng đến 17 giờ chiều)
Lương thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực.
Phụ cấp xăng xe khi đi thị trường
Ăn trưa miễn phí tại cantin
Hưởng đầy đủ các khoản thưởng lễ, tết, đóng BHXH, du lịch,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM HỒN VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
