Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU UNICORPS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 40 Triệu

Mức lương 12 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 8, 28 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, TP Huế - Miền Trung

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

- Làm việc trên môi trường thương mại điện tử: Alibaba, các trang B2B... và các trang mạng xã hội Facebook, Instagram, Whatsapp...

- Tìm kiếm khách hàng, quảng bá mở rộng thị trường theo yêu cầu của phòng ban

- Thực hiện các hoạt động giao dịch, thương lượng đàm phán với khách hàng, nhận đơn đặt hàng, thống nhất về giá, sản phẩm, chất lượng, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng, ...

- Theo dõi và cập nhật thường xuyên cho khách hàng: tiến độ sản xuất, kế hoạch đóng hàng, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ chứng từ, theo dõi vận chuyển, thúc đẩy thanh toán,...

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để theo dõi thực hiện đơn hàng đảm bảo các yêu cầu của khách hàng về chất lượng, số lượng, tiến độ, ...

- Không áp doanh số

- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

- Sản phẩm chính: Tóc giả XUẤT KHẨU

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại ngữ khá trở lên (làm việc với 100% khách nước ngoài)

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ưu tiên với các ứng viên tốt nghiệp trường Kinh Tế, Ngoại Ngữ.

- Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực, chủ động và chịu áp lực tốt trong công việc

- Kỹ năng xử lý công việc tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU UNICORPS Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

Lương cứng 7 - 9 triệu + hoa hồng, thu nhập trung bình tháng từ 12 triệu lên tới 40-50 triệu tùy năng lực + hưởng chế độ thâm niên

Phụ cấp phí hàng tháng + điện thoại làm việc

Tham gia BHXH, BHYT, phép 12 ngày/năm

Du lịch, liên hoan công ty nhiều lần trong năm, tiệc sinh nhật

Phụ cấp khác: Thỏa thuận

Cơ hội huấn luyện:

Được training về ngành nghề xuất nhập khẩu, bồi dưỡng các kĩ năng, có cơ hội phát triển bản thân trong dài hạn.

Được đào tạo chuyên môn, phát triển lên quản lý nếu có năng lực

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, không áp lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU UNICORPS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin