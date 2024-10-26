Tuyển Sales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Tuyển Sales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Miền Nam

- Đà Nẵng

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng đại lý đồng thời tiếp cận, chào giá, tư vấn giá cả, kỹ thuật, đàm phán ký kết hợp đồng. Chịu trách nhiệm trên doanh số được giao, lập kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu doanh số Xây dựng mối quan hệ với các đại lý, nhà phân phối trong mảng kinh doanh Công ty. Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của nhóm khách hàng là nhà phân phối, đại lý. Tìm kiếm đối tác tiềm năng. Lập các báo cáo kết quả bán hàng định kỳ tuần/ tháng/ quý. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị các chiến lược, chính sách, phương thức để tìm kiếm Khách hàng, phát triển thị trường, với mục tiêu đạt được doanh số đề ra với COO và BOD Khảo sát nhu cầu thị trường, tìm thông tin dự án và đánh giá đối thủ cạnh tranh. Các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám Đốc.
Tìm kiếm khách hàng đại lý đồng thời tiếp cận, chào giá, tư vấn giá cả, kỹ thuật, đàm phán ký kết hợp đồng.
Chịu trách nhiệm trên doanh số được giao, lập kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu doanh số
Xây dựng mối quan hệ với các đại lý, nhà phân phối trong mảng kinh doanh Công ty. Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của nhóm khách hàng là nhà phân phối, đại lý. Tìm kiếm đối tác tiềm năng.
Lập các báo cáo kết quả bán hàng định kỳ tuần/ tháng/ quý.
Tham mưu, đề xuất, kiến nghị các chiến lược, chính sách, phương thức để tìm kiếm Khách hàng, phát triển thị trường, với mục tiêu đạt được doanh số đề ra với COO và BOD
Khảo sát nhu cầu thị trường, tìm thông tin dự án và đánh giá đối thủ cạnh tranh.
Các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm Tốt Nghiệp Đại học các khối ngành Quản trị kinh doanh, kỹ thuật, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan. Chứng chỉ đã qua các khóa đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu chức danh( nếu có) Có kỹ năng giao tiếp, khai thác thông tin vàđàm phán tốt. Năng động, nhiệt tình có khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
Ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm
Tốt Nghiệp Đại học các khối ngành Quản trị kinh doanh, kỹ thuật, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.
Chứng chỉ đã qua các khóa đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu chức danh( nếu có)
Có kỹ năng giao tiếp, khai thác thông tin vàđàm phán tốt.
Năng động, nhiệt tình có khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to 15.000 + Commission + CP phụ cấp + Lương KPI Tham gia BHXH, BHYT theo luật nhà nước Chế độ thưởng thường niên, thưởng theo mục tiêu doanh số tổng công ty Thưởng lễ tết Cơ hội thăng tiến và nâng cao trình độ, được training... Lương và phụ câp thương thảo trong các buổi phỏng vấn
Lương up to 15.000 + Commission + CP phụ cấp + Lương KPI
Tham gia BHXH, BHYT theo luật nhà nước
Chế độ thưởng thường niên, thưởng theo mục tiêu doanh số tổng công ty
Thưởng lễ tết
Cơ hội thăng tiến và nâng cao trình độ, được training...
Lương và phụ câp thương thảo trong các buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

