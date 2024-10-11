Tuyển SEO Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển SEO Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

SEO

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch content SEO cho các cơ sở bệnh viện của Vinmec Phối hợp chặt chẽ với team Content để triển khai kế hoạch triển khai SEO cho các dự án, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng Theo dõi, quản lý, đo lường và tối ưu kết quả & hiệu quả bài viết của team Content Liên tục thẩm định và kiểm soát nội dung Làm việc theo định hướng SEO White-hat, để đảm bảo phát triển an toàn bền vững. Nghiên cứu và đưa ra các tính năng mới, set up nền tảng nhằm tăng lượt chuyển đổi và doanh thu trên hệ thống websites
Lên kế hoạch content SEO cho các cơ sở bệnh viện của Vinmec
Phối hợp chặt chẽ với team Content để triển khai kế hoạch triển khai SEO cho các dự án, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng
Theo dõi, quản lý, đo lường và tối ưu kết quả & hiệu quả bài viết của team Content
Liên tục thẩm định và kiểm soát nội dung
Làm việc theo định hướng SEO White-hat, để đảm bảo phát triển an toàn bền vững.
Nghiên cứu và đưa ra các tính năng mới, set up nền tảng nhằm tăng lượt chuyển đổi và doanh thu trên hệ thống websites

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành liên quan Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các công ty có quy mô hoặc các công ty Agency về MKT Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng làm việc với cường độ cao Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ, dược ... Khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản Hợp đồng lao động trong 6 tháng
Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các công ty có quy mô hoặc các công ty Agency về MKT
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng làm việc với cường độ cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ, dược ...
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản
Hợp đồng lao động trong 6 tháng

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực) Được đóng BHXH full lương và mua BH sức khỏe PVI Hỗ trợ ăn trưa Thăm khám tại Vinmec miễn phí cho bản thân và gia đình Được đào tạo và làm việc trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm trong hệ sinh thái tập đoàn Vingroup
Tổng thu nhập hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)
Được đóng BHXH full lương và mua BH sức khỏe PVI
Hỗ trợ ăn trưa
Thăm khám tại Vinmec miễn phí cho bản thân và gia đình
Được đào tạo và làm việc trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực
Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm trong hệ sinh thái tập đoàn Vingroup

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 458 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-seo-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job211323
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Việt Nam Tickets
Tuyển SEO Công ty CP Việt Nam Tickets làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Việt Nam Tickets
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Tuyển SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần LitGroup
Tuyển SEO Công ty Cổ phần LitGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty Cổ phần LitGroup
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV
Tuyển SEO Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV làm việc tại Hải Phòng thu nhập 4 - 5 Triệu
Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 3.5 - 4.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 93 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Việt Nam Tickets
Tuyển SEO Công ty CP Việt Nam Tickets làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Việt Nam Tickets
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Tuyển SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần LitGroup
Tuyển SEO Công ty Cổ phần LitGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty Cổ phần LitGroup
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV
Tuyển SEO Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV làm việc tại Hải Phòng thu nhập 4 - 5 Triệu
Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 3.5 - 4.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển SEO Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển SEO Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Trên 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO THIÊN TRƯỜNG MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu THIÊN TRƯỜNG MEDIA
7.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển SEO Công Ty TNHH DALIEGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu Công Ty TNHH DALIEGG
4 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
5 - 6 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL
80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển SEO Công ty TNHH An Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty TNHH An Đức Tâm
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
11 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TESO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TESO
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO Công ty TNHH An Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH An Đức Tâm
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển SEO Công ty TNHH An Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH An Đức Tâm
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN
3.8 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển SEO Công ty TNHH Gobiy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công ty TNHH Gobiy Việt Nam
5 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển SEO Công ty Cổ phần LitGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần LitGroup
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG BOD
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA
4 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
23 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm