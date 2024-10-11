Tuyển SEO Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
- Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch content SEO cho các cơ sở bệnh viện của Vinmec
Phối hợp chặt chẽ với team Content để triển khai kế hoạch triển khai SEO cho các dự án, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng
Theo dõi, quản lý, đo lường và tối ưu kết quả & hiệu quả bài viết của team Content
Liên tục thẩm định và kiểm soát nội dung
Làm việc theo định hướng SEO White-hat, để đảm bảo phát triển an toàn bền vững.
Nghiên cứu và đưa ra các tính năng mới, set up nền tảng nhằm tăng lượt chuyển đổi và doanh thu trên hệ thống websites
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các công ty có quy mô hoặc các công ty Agency về MKT
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng làm việc với cường độ cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ, dược ...
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản
Hợp đồng lao động trong 6 tháng
Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)
Được đóng BHXH full lương và mua BH sức khỏe PVI
Hỗ trợ ăn trưa
Thăm khám tại Vinmec miễn phí cho bản thân và gia đình
Được đào tạo và làm việc trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực
Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm trong hệ sinh thái tập đoàn Vingroup
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
