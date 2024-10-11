Tuyển SEO Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch content SEO cho các cơ sở bệnh viện của Vinmec Phối hợp chặt chẽ với team Content để triển khai kế hoạch triển khai SEO cho các dự án, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng Theo dõi, quản lý, đo lường và tối ưu kết quả & hiệu quả bài viết của team Content Liên tục thẩm định và kiểm soát nội dung Làm việc theo định hướng SEO White-hat, để đảm bảo phát triển an toàn bền vững. Nghiên cứu và đưa ra các tính năng mới, set up nền tảng nhằm tăng lượt chuyển đổi và doanh thu trên hệ thống websites

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành liên quan Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các công ty có quy mô hoặc các công ty Agency về MKT Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng làm việc với cường độ cao Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ, dược ... Khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản Hợp đồng lao động trong 6 tháng

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực) Được đóng BHXH full lương và mua BH sức khỏe PVI Hỗ trợ ăn trưa Thăm khám tại Vinmec miễn phí cho bản thân và gia đình Được đào tạo và làm việc trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm trong hệ sinh thái tập đoàn Vingroup

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

