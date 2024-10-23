Tuyển SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Nam Đồng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Mục tiêu 1: Đảm bảo mối quan hệ với khách hàng (40%)
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ đang triển khai Phản hồi khách hàng nhanh chóng, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan Báo cáo định kỳ đến khách hàng về kết quả công việc đã triển khai & đạt được giúp khách hàng yên tâm và hài lòng với dự án Phân tích, làm rõ và tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu quả cho khách hàng
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ đang triển khai
Phản hồi khách hàng nhanh chóng, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan
Báo cáo định kỳ đến khách hàng về kết quả công việc đã triển khai & đạt được giúp khách hàng yên tâm và hài lòng với dự án
Phân tích, làm rõ và tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu quả cho khách hàng
Mục tiêu 2: Quản lý dự án, phối hợp cùng team triển khai (30%)
Tiếp nhận dự án sau ký Hợp đồng, phối hợp với các phòng ban liên quan để tạo và điều chỉnh kế hoạch thực thi phù hợp trong quá trình dự án Quản lý tiến độ, chất lượng và các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai dự án. Báo cáo kịp thời cho cấp quản lý về tình trạng dự án, vấn đề gặp phải, nguyên nhân và giải pháp Phối hợp với Kỹ thuật SEO, Content SEO để đảm bảo tiến độ dự án, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai và đưa ra các giải pháp tối ưu cho dự án Đảm bảo tất cả các tài liệu, dữ liệu của dự án (files, folders, các giấy tờ bản mềm, bản cứng – nếu có) được sắp xếp khoa học, cẩn thận, lưu trữ ở tình trạng tốt.
Tiếp nhận dự án sau ký Hợp đồng, phối hợp với các phòng ban liên quan để tạo và điều chỉnh kế hoạch thực thi phù hợp trong quá trình dự án
Quản lý tiến độ, chất lượng và các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai dự án. Báo cáo kịp thời cho cấp quản lý về tình trạng dự án, vấn đề gặp phải, nguyên nhân và giải pháp
Phối hợp với Kỹ thuật SEO, Content SEO để đảm bảo tiến độ dự án, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai và đưa ra các giải pháp tối ưu cho dự án
Đảm bảo tất cả các tài liệu, dữ liệu của dự án (files, folders, các giấy tờ bản mềm, bản cứng – nếu có) được sắp xếp khoa học, cẩn thận, lưu trữ ở tình trạng tốt.
Mục tiêu 3: Đảm bảo mục tiêu kinh doanh (doanh thu, dòng tiền) theo kế hoạch của phòng ban (20%)
Bám sát mục tiêu doanh thu, dòng tiền theo tiến độ dự kiến và lên phương án xử lý ngay khi gặp vấn đề Phối hợp với các phòng ban trong việc hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ - Với đối tác: đề nghị mua hàng, hợp đồng, biên bản nghiệm thu với đối tác thuê ngoài, hồ sơ thanh toán cho đối tác, ... - Với khách hàng: Biên bản nghiệm thu, Đề nghị thanh toán, Công văn, ... Kiểm soát, tối ưu chi phí thực thi dự án
Bám sát mục tiêu doanh thu, dòng tiền theo tiến độ dự kiến và lên phương án xử lý ngay khi gặp vấn đề
Phối hợp với các phòng ban trong việc hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ - Với đối tác: đề nghị mua hàng, hợp đồng, biên bản nghiệm thu với đối tác thuê ngoài, hồ sơ thanh toán cho đối tác, ... - Với khách hàng: Biên bản nghiệm thu, Đề nghị thanh toán, Công văn, ...
Kiểm soát, tối ưu chi phí thực thi dự án
Mục tiêu 4: Đề xuất, tư vấn kế hoạch triển khai SEO và các dịch vụ khác cho khách hàng (10%)
Khi kết thúc dự án hoặc khi khách hàng có nhu cầu triển khai SEO cho các sản phẩm/dịch vụ khác, Account PM sẽ khai thác brief từ khách hàng Phối hợp cùng quản lý và các phòng ban nội bộ đề xuất kế hoạch triển khai phù hợp cho khách hàng Thuyết phục khách hàng tiếp tục ký kết hợp đồng cùng công ty
Khi kết thúc dự án hoặc khi khách hàng có nhu cầu triển khai SEO cho các sản phẩm/dịch vụ khác, Account PM sẽ khai thác brief từ khách hàng
Phối hợp cùng quản lý và các phòng ban nội bộ đề xuất kế hoạch triển khai phù hợp cho khách hàng
Thuyết phục khách hàng tiếp tục ký kết hợp đồng cùng công ty

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn:
Quản lý dự án
Có kỹ năng sắp xếp công việc khoa học (với khối lượng công việc lớn) Quản lý thời gian: Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều tài khoản khách hàng và dự án. - Ưu tiên nhiệm vụ: Khả năng ưu tiên các nhiệm vụ để đáp ứng thời hạn và cung cấp công việc chất lượng cao. Biết phân tích data & đưa ra nhận xét/ nhận định từ data Biết trình bày report bằng bảng biểu GG sheet/ powerpoint (trình bày khoa học, logic, thẩm mĩ)
Có kỹ năng sắp xếp công việc khoa học (với khối lượng công việc lớn)
Quản lý thời gian: Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều tài khoản khách hàng và dự án. - Ưu tiên nhiệm vụ: Khả năng ưu tiên các nhiệm vụ để đáp ứng thời hạn và cung cấp công việc chất lượng cao.
Biết phân tích data & đưa ra nhận xét/ nhận định từ data
Biết trình bày report bằng bảng biểu GG sheet/ powerpoint (trình bày khoa học, logic, thẩm mĩ)
Kiến thức SEO
Hiểu về khái niệm SEO, có kiến thức MKT căn bản Biết giá trị của dịch vụ SEO và cách xác định hiệu quả dự án SEO Biết và có thể hiểu ưu/nhược điểm của 1 số phương pháp SEO hiện nay là một lợi thế Biết cách sử dụng cơ bản các công cụ hỗ trợ SEO (Google Analytics, Google Search Console...) là lợi thế
Hiểu về khái niệm SEO, có kiến thức MKT căn bản
Biết giá trị của dịch vụ SEO và cách xác định hiệu quả dự án SEO
Biết và có thể hiểu ưu/nhược điểm của 1 số phương pháp SEO hiện nay là một lợi thế
Biết cách sử dụng cơ bản các công cụ hỗ trợ SEO (Google Analytics, Google Search Console...) là lợi thế
Kỹ năng
Sử dụng thành thạo các kỹ năng văn phòng (Words, Excel, PowerPoint...) Có kỹ năng giao tiếp (nói, viết) tốt với khách hàng, nội bộ & các bên cung cấp thứ 3 Có kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề Có kỹ năng làm việc nhóm Có tư duy phản biện, biết đặt câu hỏi tại sao lại làm vậy, có phương án/ giải pháp nào tốt hơn không Có khả năng chịu áp lực và cường độ công việc cao Biết sử dụng tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết) là một lợi thế
Sử dụng thành thạo các kỹ năng văn phòng (Words, Excel, PowerPoint...)
Có kỹ năng giao tiếp (nói, viết) tốt với khách hàng, nội bộ & các bên cung cấp thứ 3
Có kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề
Có kỹ năng làm việc nhóm
Có tư duy phản biện, biết đặt câu hỏi tại sao lại làm vậy, có phương án/ giải pháp nào tốt hơn không
Có khả năng chịu áp lực và cường độ công việc cao
Biết sử dụng tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết) là một lợi thế
Thái độ/Tính cách
Biết lắng nghe, hòa nhã, kiểm soát cảm xúc tốt Nhạy bén, linh hoạt, nắm bắt tâm lý khách hàng Logic, có chính kiến, có tư duy phản biện Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu Kiên nhẫn, khéo léo, làm việc có tâm
Biết lắng nghe, hòa nhã, kiểm soát cảm xúc tốt
Nhạy bén, linh hoạt, nắm bắt tâm lý khách hàng
Logic, có chính kiến, có tư duy phản biện
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu
Kiên nhẫn, khéo léo, làm việc có tâm

Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10 – 20 triệu/ tháng
Lương cố định (thỏa thuận theo năng lực) Đánh giá năng lực và lương 6 tháng/ lần Thưởng: Ghi nhận đặc biệt hằng tháng
Lương cố định (thỏa thuận theo năng lực)
Đánh giá năng lực và lương 6 tháng/ lần
Thưởng: Ghi nhận đặc biệt hằng tháng
Đào tạo
Đào tạo chuyên sâu kiến thức chuyên môn Đào tạo chuyên sâu các kỹ năng quản lý, làm việc Đào tạo các công cụ làm việc của công ty Phụ cấp, các quyền lợi khác Đóng BHXH đầy đủ. Du lịch cùng Công ty 1 lần 1 năm Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về Google AdWords, SEO, Facebook, Digital Marketing... Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động sáng tạo, nhiều thử thách
Đào tạo chuyên sâu kiến thức chuyên môn
Đào tạo chuyên sâu các kỹ năng quản lý, làm việc
Đào tạo các công cụ làm việc của công ty
Phụ cấp, các quyền lợi khác
Đóng BHXH đầy đủ.
Du lịch cùng Công ty 1 lần 1 năm
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về Google AdWords, SEO, Facebook, Digital Marketing...
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động sáng tạo, nhiều thử thách
Địa điểm làm việc : 25 Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội
Địa điểm làm việc :
Thời gian làm việc : 8h30-17h30 ( Thứ 2 đến thứ 6)
Thời gian làm việc :

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

