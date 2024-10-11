Tuyển SEO Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 173 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

• Quản lý, lên kế hoạch, giám sát khối lượng, chất lượng công việc của các nhân viên và chịu trách nhiệm chính về kế hoạch hoạt động, mục tiêu chung của nhóm. • Lãnh đạo nhóm, gắn kết và nâng cao tinh thần làm việc nhóm để đạt mục tiêu. Đồng thời tạo động lực, thúc đẩy năng lực, lắng nghe, động viên, khuyến khích sự sáng tạo của các thành viên trong nhóm. • Đào tạo, hướng dẫn các thành viên trong team phát triển kỹ năng có khả năng làm việc độc lập trong công việc được giao. • Báo cáo kết quả mục tiêu hàng tuần, tháng, quý • Báo cáo tiến độ công việc, tình hình nhân sự thuộc nhóm phụ trách • Và các báo cáo khác theo yêu cầu.

• Phân tích đối thủ và sản phẩm dịch vụ của công ty từ đó đề xuất bộ từ khoá và kế hoạch SEO theo từng giai đoạn với Quản lý cấp trên • Làm việc với nhân viên/cộng tác viên content (CTV) để hoàn thành mục tiêu SEO được giao. • Phân tích, đề xuất định hướng chiến lược nội dung dài hạn để tạo sự phát triển bền vững cho website.. • Quản trị website, tối ưu hóa nội dung, kỹ thuật SEO trên Onpage, Offpage, tối ưu UX/UI phù hợp theo chuẩn SEO. • Xây dựng liên kết link hiệu quả để tăng độ tin cậy và uy tín của trang web trong mắt các công cụ tìm kiếm. • Theo dõi cập nhật mới từ Google, Cộng đồng SEO và giám sát sự thay đổi của thứ hạng trang website trên các kết quả tìm kiếm và đánh giá hiệu quả của chiến lược SEO để đưa hướng xử lý phù hợp. • Xây dựng mới/chỉnh sửa các quy trình, quy định làm việc liên quan tới chuyên môn phòng ban nhằm nâng cao sự chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan

- Kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên, đã từng làm ở vị trí Leader/Manager SEO ở công ty gần nhất

- Đã có kết quả rõ ràng về SEO

- Có kỹ năng lãnh đạo và khả năng xây dựng đội nhóm hiệu quả

• Thu nhập: 18.000.000-20.000.000

• Thời gian làm việc: T2-T6 và 3 buổi sáng Thứ 7 trong tháng

• Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

• Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến tốt

• Thưởng Tết và lương tháng 13, quà tặng sinh nhật

• Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

