Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 650 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB
- Hà Nội: Tầng 17, tòa nhà Kim khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 550 - 650 Triệu
• Trực tiếp xử lý hình ảnh và sáng tạo các nội dung duy trì hoặc thuộc các chiến dịch truyền thông cho các thương hiệu trên đa dạng nền tảng: Facebook, Instagram, Website, Tiktok, Youtube,..
• Phối hợp với Team Brand lập kế hoạch nội dung cho thương hiệu, lên kịch bản quay/ chụp sản phẩm.
• Quản lý comment trên các kênh MXH và thông báo bộ phận liên quan để giải đáp thắc mắc của khách hàng.
• Chủ động update các xu hướng, đưa ra các đề xuất nâng cao chất lượng truyền thông.
• Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông đánh trúng insight của khách hàng và tạo hiệu ứng lan truyền tốt.
• Hỗ trợ tương tác với các đối tác (Agency) trong các chiến dịch truyền thông của thương hiệu.
• Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
• Các công việc liên quan đến thiết kế được giao bởi quản lý trực tiếp
• Báo cáo công việc
Với Mức Lương 550 - 650 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành truyền thông, báo chí và các ngành học khác có liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB Thì Được Hưởng Những Gì
