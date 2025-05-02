Tuyển Social Media CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3A Hàng Cá, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

Chiến lược tiếp thị: Xây dựng và thực hiện chiến lược tiếp thị phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
Quản lý truyền thông xã hội: Giám sát các kênh truyền thông xã hội, chiến lược nội dung và tương tác khách hàng.
Quản lý truyền thông xã hội: Giám sát các kênh truyền thông xã hội, chiến lược nội dung và
tương tác khách hàng.
Tiếp thị kỹ thuật số: Dẫn dắt các chiến dịch số, SEO, SEM và hợp tác với influencer.
Phát triển thương hiệu: Tăng nhận diện và vị thế thương hiệu qua các chiến dịch chiến lược.
Lãnh đạo đội ngũ: Xây dựng, quản lý và đào tạo đội ngũ tiếp thị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3+ năm kinh nghiệm với mảng marketing và truyền thông xã hội
Kiến thức sâu rộng về nền tảng truyền thông xã hội, phân tích và xu hướng.
Kĩ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt
Khả năng làm việc trong môi trường năng động và nhanh chóng.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (từ 10,000,000-15,000,000 VNĐ/tháng) và tiền thưởng dựa trên hiệu suất công việc.
Cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp.
Cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp
Môi trường làm việc năng động và hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3B Phố Hàng Cá, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

