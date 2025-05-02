Tuyển Social Media CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3A Hàng Cá, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

Chiến lược tiếp thị: Xây dựng và thực hiện chiến lược tiếp thị phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Quản lý truyền thông xã hội: Giám sát các kênh truyền thông xã hội, chiến lược nội dung và tương tác khách hàng.

Quản lý truyền thông xã hội: Giám sát các kênh truyền thông xã hội, chiến lược nội dung và

tương tác khách hàng.

Tiếp thị kỹ thuật số: Dẫn dắt các chiến dịch số, SEO, SEM và hợp tác với influencer.

Phát triển thương hiệu: Tăng nhận diện và vị thế thương hiệu qua các chiến dịch chiến lược.

Lãnh đạo đội ngũ: Xây dựng, quản lý và đào tạo đội ngũ tiếp thị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3+ năm kinh nghiệm với mảng marketing và truyền thông xã hội

Kiến thức sâu rộng về nền tảng truyền thông xã hội, phân tích và xu hướng.

Kĩ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt

Khả năng làm việc trong môi trường năng động và nhanh chóng.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (từ 10,000,000-15,000,000 VNĐ/tháng) và tiền thưởng dựa trên hiệu suất công việc.

Cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp.

Cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp

Môi trường làm việc năng động và hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin