Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay phim và ghi âm cho các dự án nội dung mạng xã hội

Biên tập video với các hiệu ứng và đồ họa cơ bản

Tìm hiểu và áp dụng xu hướng nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu

Tối ưu nội dung cho các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, TikTok

Lên kế hoạch phát hành nội dung

Theo dõi phản hồi từ người xem để cải thiện nội dung

Sử dụng và bảo quản thiết bị quay phim cơ bản

Đóng góp ý tưởng cho nội dung mới

Tương tác với người dùng trên các nền tảng mạng xã hội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về quay phim và chỉnh sửa video

Biết sử dụng các phần mềm biên tập video (như Adobe Premiere, Capcut, hoặc các phần mềm tương tự)

Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội phổ biến

Có tư duy sáng tạo và khả năng kể chuyện qua hình ảnh

Tinh thần học hỏi và cầu tiến

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có portfolio hoặc sản phẩm đã làm là một lợi thế (không bắt buộc)

Tại CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực ứng viên

Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích học hỏi và phát triển

Cơ hội thực hành và nâng cao kỹ năng sản xuất nội dung

Hướng dẫn và đào tạo từ đội ngũ có kinh nghiệm

Chế độ làm việc linh hoạt

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo nội dung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin