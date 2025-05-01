Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay phim và ghi âm cho các dự án nội dung mạng xã hội
Biên tập video với các hiệu ứng và đồ họa cơ bản
Tìm hiểu và áp dụng xu hướng nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu
Tối ưu nội dung cho các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, TikTok
Lên kế hoạch phát hành nội dung
Theo dõi phản hồi từ người xem để cải thiện nội dung
Sử dụng và bảo quản thiết bị quay phim cơ bản
Đóng góp ý tưởng cho nội dung mới
Tương tác với người dùng trên các nền tảng mạng xã hội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về quay phim và chỉnh sửa video
Biết sử dụng các phần mềm biên tập video (như Adobe Premiere, Capcut, hoặc các phần mềm tương tự)
Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội phổ biến
Có tư duy sáng tạo và khả năng kể chuyện qua hình ảnh
Tinh thần học hỏi và cầu tiến
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có portfolio hoặc sản phẩm đã làm là một lợi thế (không bắt buộc)

Tại CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực ứng viên
Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích học hỏi và phát triển
Cơ hội thực hành và nâng cao kỹ năng sản xuất nội dung
Hướng dẫn và đào tạo từ đội ngũ có kinh nghiệm
Chế độ làm việc linh hoạt
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo nội dung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM

CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 73A + 73A/2 + 73A3 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

