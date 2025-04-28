Tuyển Social Media Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 550 - 650 USD

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Mức lương
550 - 650 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà MB, Lê Hồng Phong, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 550 - 650 USD

- Tìm kiếm, phát triển nguồn hàng, sourcing của các hạng mục trong và ngoài nước
- Tham gia vào quá trình kiểm tra NCC mới, thông số, chất lượng hàng hóa, đàm phán các điều khoản hợp đồng từ khi tìm kiếm, phát triển đến khi ký hợp đồng
- Tìm kiếm, phát triển và duy trì mạng lưới các nhà cung cấp mới và các nhà cung cấp đã có
- Định kỳ đánh giá và kiểm soát hiệu quả của hệ thống nhà cung cấp
- Xử lý các vấn đề sau mua hàng: đổi hàng, bảo hành…
- Xây dựng kế hoạch mua hàng các thiết bị chính cho khu vực ASEAN
- Thực hiện đấu thầu mua hàng các thiết bị và nguyên vật liệu chính

Với Mức Lương 550 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về kỹ thuật hoặc kinh tế/ngoại thương
- Tiếng Anh giao tiếp tốt, biết thêm tiếng Trung là một lợi thế
- Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm trong việc tìm kiếm nguồn hàng
- Có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt
- Có khả năng làm việc độc lập và nhóm
- Cẩn thận, nhạy cảm, tinh tế và trung thực

Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thị trấn An Dương, huyên An Dương, thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

