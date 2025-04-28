Tuyển Social Media Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 550 - 650 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng
- Hải Phòng: Tòa nhà MB, Lê Hồng Phong, Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 550 - 650 USD
- Tìm kiếm, phát triển nguồn hàng, sourcing của các hạng mục trong và ngoài nước
- Tham gia vào quá trình kiểm tra NCC mới, thông số, chất lượng hàng hóa, đàm phán các điều khoản hợp đồng từ khi tìm kiếm, phát triển đến khi ký hợp đồng
- Tìm kiếm, phát triển và duy trì mạng lưới các nhà cung cấp mới và các nhà cung cấp đã có
- Định kỳ đánh giá và kiểm soát hiệu quả của hệ thống nhà cung cấp
- Xử lý các vấn đề sau mua hàng: đổi hàng, bảo hành…
- Xây dựng kế hoạch mua hàng các thiết bị chính cho khu vực ASEAN
- Thực hiện đấu thầu mua hàng các thiết bị và nguyên vật liệu chính
Với Mức Lương 550 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh giao tiếp tốt, biết thêm tiếng Trung là một lợi thế
- Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm trong việc tìm kiếm nguồn hàng
- Có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt
- Có khả năng làm việc độc lập và nhóm
- Cẩn thận, nhạy cảm, tinh tế và trung thực
Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
