Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 51/2 Bế Văn Đàn, Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên lịch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị máy móc, công cụ, dụng cụ.

Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống điện, điều khiển, các công cụ dụng cụ trong xưởng sản xuất và cân hàng.

Tiếp nhận các thông tin về hư hỏng của máy móc, thiết bị liên quan.

Tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố và tìm giải pháp xử lý dứt điểm.

Sửa chữa máy móc khi phát sinh hư.

Đảm bảo tất cả các thiết bị máy móc trong nhà máy hoạt động tốt và luôn trong tình trạng an toàn.

Hỗ trợ lắp đặt các thiết bị cơ khí.

Báo cáo các trường hợp hư hỏng và đề xuất giải pháp ngăn ngừa.

Báo cáo tình hình thiết bị máy móc, an toàn lao động trong sản xuất cho trưởng bộ phận

Thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị, máy móc theo kế hoạch được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, trình độ Trung cấp trở lên.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bảo trì ở công ty sản xuất.

- BIẾT HÀN CẮT GIÓ ĐÁ.

Ưu tiên biết thêm thuỷ lực

- Có thể tăng ca theo nhu cầu công việc.

Làm việc theo ca, thời gian đầu làm ca ngày, về sau sẽ xoay ca tuần ngày/tuần đêm

- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi và có thể gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 13 triệu/ tháng đối với biết hàn cắt gió đá, có kinh nghiệm về cơ khí thủy lực thương lượng mức lương.

Phụ cấp cơm trưa.

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.

Chế độ trợ cấp hiếu hỉ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ,...

Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT

