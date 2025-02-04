Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Asia Saigon Foods Ingredients JSC - AFI làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý bảo trì máy móc trong sản xuất phù hợp với những mục tiêu sau:

- Đảm bảo máy móc phục vụ cho sản xuất hoạt động hiệu quả, hỗ trợ thiết bị và các tài sản của công ty. Đạt mục tiêu máy móc hoạt động hiệu quả/đạt mức độ tiện ích.

- Phát triển và thực hiện thành công các chương trình bảo trì, an toàn và môi trường.

- Hỗ trợ kỹ thuật trong việc thiết kế, chọn thiết bị và lắp đặt máy móc thiết bị.

1. Trách nhiệm

- Đề xuất phụ tùng, nguyên vật liệu và liên kiện trong nước và nhập khẩu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Công ty.

- Chuẩn bị kế hoạch thực hiện phòng ngừa và sửa chữa các thiết bị sản xuất.

- Thực hiện các báo cáo, cập nhật tài liệu, bảng vẽ nếu có bất kỳ thay đổi liên quan nào.

- Triển khai, rà soát và cập nhật kế hoạch bảo trì phòng ngừa và đảm bảo tất cả các thiết bị đều sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu sản xuất theo doanh số.

- Xem xét các biên bản bảo trì cho máy móc/thiết bị sản xuất nhằm đảm bảo tất cả các công việc đều được hoàn thành theo kế hoạch.

- Đi đầu trong việc cải thiện máy móc và thực hiện sửa chữa trong qui trình cung cấp nguồn tiện ích.

- Xem xét và đánh giá kỹ năng và hiệu quả làm việc của cấp dưới để trình cho Giám đốc và Ban Tổng Giám Đốc, Bộ phận thảo luận và triển khai biện pháp cải thiện/trau dồi thêm.