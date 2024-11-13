Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 16, đường số 5, KCN VSIP I, Thuận An
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Vận hành máy, chỉnh máy trong dây chuyền sản xuất
Thực hiện bảo trì máy móc cơ bản
Thực hiện sửa chữa máy móc, thiết bị hỗ trợ
Thực hiện cải tiến máy trong dây chuyền sản xuất
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng, Đại học
Chuyên ngành: Điện công nghiệp, Bảo trì,...
Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên ứng viên cư ngụ tại Bình Dương, có kinh nghiệm làm trong môi trường sản xuất và có thể làm theo ca
Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, 14 (thưởng 6 tháng một lần)
Thưởng năng suất
BHXH, BHYT, BHTN, BH sức khỏe Tokio Marine
Du lịch hàng năm
Phép năm: 15, 16, 22 ngày/ năm
Các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
