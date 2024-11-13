Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 16, đường số 5, KCN VSIP I, Thuận An

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Vận hành máy, chỉnh máy trong dây chuyền sản xuất

Thực hiện bảo trì máy móc cơ bản

Thực hiện sửa chữa máy móc, thiết bị hỗ trợ

Thực hiện cải tiến máy trong dây chuyền sản xuất

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng, Đại học

Chuyên ngành: Điện công nghiệp, Bảo trì,...

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Ưu tiên ứng viên cư ngụ tại Bình Dương, có kinh nghiệm làm trong môi trường sản xuất và có thể làm theo ca

Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, 14 (thưởng 6 tháng một lần)

Thưởng năng suất

BHXH, BHYT, BHTN, BH sức khỏe Tokio Marine

Du lịch hàng năm

Phép năm: 15, 16, 22 ngày/ năm

Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

