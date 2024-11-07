Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Đường DT743, Bình Hòa, Thuận An

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Chăm sóc, bảo quản xe, giữ gìn vệ sinh xe
- Quản lý giấy tờ, gia hạn bảo hiểm, đăng kiểm xe đảm bảo xe có đủ giấy tờ khi lưu thông
- Kiểm tra kỹ thuật xe khi phát sinh các lỗi hư hỏng và xác nhận tình trạng xe.
- Làm rõ nguyên nhân xe hỏng và đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng xe.
- Kiểm tra lỗi và lên báo giá, trình duyệt và tiến hành sửa chữa ( trong gara)
- Lập báo cáo sửa chữa xe hàng tháng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học trở lên
- Sử dụng thành thao máy tính và các ứng dụng văn phòng
- Có hiểu biết về kỹ thuật xe, có bằng B2 trở lên.
- Nhạy bén trong công việc, tiếp thu học hỏi ý kiến
- Kỹ năng giao tiếp, truyển tải thông tin
- Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc
- Tôn trọng các nguyên tắc đạo đức chung và đạo đức nghề nghiệp
- Hòa nhã, tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp.
- Làm việc nghiêm túc, nhiệt tình

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng.
Được hưởng chế độ: Thưởng lễ, tết, 08/03, Quốc Khánh 02/09, lễ 30/4, 1/5, quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của công ty và pháp luật có liên quan.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Du lịch, teambuilding, year end party hàng năm.
Thưởng nhân viên suất sắc hằng năm;
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, thời gian làm việc linh động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 6, Toà nhà Hải Âu, Số 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

