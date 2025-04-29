Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Stanley Black & Decker Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Chiu trách nhiệm, kiểm tra hệ thống Điện nhà máy hàng tuần. Phải báo cáo cho cán bộ phụ trách quản lý mình, có hiện tượng hư hỏng gì bất thường.

- Tuân thủ theo tất cả các chính sách an toàn nội quy công ty, tham gia các khóa đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 03.

- Kiểm tra bàn giao khi làm việc đầu ca và khi xuống ca các máy móc hư hỏng, dọn vệ sinh 5S khu vực làm việc khi kết thúc ca làm việc của mình.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện của máy móc thiết bị và văn phòng như: Đèn, dây điện, tủ điện, thiết bị điều khiển tự động và các thiết bị liên quan trong.

- Tham gia thực hiện chương trình TPM, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Tham gia cải tiến máy móc thiết bị nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị.

- Tiếp nhận máy hư của sản xuất viết giấy yêu cầu sửa chữa kịp thời, nhanh chóng cho kịp tiến độ.

- Sửa chữa Các thiết bị điện của máy CNC, board điều khiển, biến Tần PLC các hệ thống điện trong nhà Máy sản xuất. Kiểm tra các máy móc hư hỏng, phân tích và chuẩn đoán nguyên nhân hư hỏng, đọc hiểu bảng vẽ mạch điện của máy và có kiến thức về an toàn Điện.

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, các tủ Điện và trạm biến áp, máy nén khí nhà máy trước khi vào nhận ca. Giao ca các máy móc hoạt động tốt và hư hỏng chưa khắp phục sửa được, báo cán bộ phụ trách mình xử lý kịp thời.

- Khi sửa chữa máy móc phải chú ý an toàn, khóa LOTO và lokout, tagout tắt MCCB khi sửa chữa.