Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 2 VSIP II - A, Đường số 19 VSIP II - A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sửa chữa các thiết bị được phân công trong ca

Bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch

Lắp máy, cải tiến, điều chỉnh thiết bị

Gián sát các máy móc được phân công

Đề xuất vật tư để sửa chữa, sử dụng hiệu quả

Thực hiện 5S, Qui trình an toàn

Đề xuất cải tiến các thiết b

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp ngành cơ khí sửa chữa, cơ khí chế tạo, điện, Điện tử ...

Biết hàn, cắt, tiện phay, lắp ráp cơ khí

Có thể đọc bản vẽ kỹ thuật (cơ khí)

Kiến thức cơ bản về sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị

Biết sử dụng máy vi tính

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 và chủ nhật).

Ngày nghỉ: Theo Luật lao động hiện hành

Phúc lợi:

- Cơm theo ca: 1 suất/ca, bữa ăn phụ miễn phí sau giờ làm việc.

- Tham gia đầy đủ các loại Bảo Hiểm của luật định, Bảo Hiểm 24/24.

Các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM

