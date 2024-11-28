Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 2 VSIP II

- A, Đường số 19 VSIP II

- A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sửa chữa các thiết bị được phân công trong ca
Bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch
Lắp máy, cải tiến, điều chỉnh thiết bị
Gián sát các máy móc được phân công
Đề xuất vật tư để sửa chữa, sử dụng hiệu quả
Thực hiện 5S, Qui trình an toàn
Đề xuất cải tiến các thiết b

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp ngành cơ khí sửa chữa, cơ khí chế tạo, điện, Điện tử ...
Biết hàn, cắt, tiện phay, lắp ráp cơ khí
Có thể đọc bản vẽ kỹ thuật (cơ khí)
Kiến thức cơ bản về sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị
Biết sử dụng máy vi tính
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 và chủ nhật).
Ngày nghỉ: Theo Luật lao động hiện hành
Phúc lợi:
- Cơm theo ca: 1 suất/ca, bữa ăn phụ miễn phí sau giờ làm việc.
- Tham gia đầy đủ các loại Bảo Hiểm của luật định, Bảo Hiểm 24/24.
Các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, ITAXA House, 122-126 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, 70000, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

