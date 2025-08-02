Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MỘT CỬA QUỐC GIA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MỘT CỬA QUỐC GIA
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MỘT CỬA QUỐC GIA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MỘT CỬA QUỐC GIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 5A Đại lộ Hữu Nghị, VSIP 1, P. Bình Hòa, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng giới thiệu cho thuê căn hộ dich vụ/ văn phòng; Chủ động trong việc tăng doanh thu cho thuê.
- Tìm kiếm, phát triển, và làm việc với các đại lý một cách hiệu quả để cho thuê sản phẩm.
- Thương lượng và đàm phán Hợp đồng thuê theo chính sách thuê được phê duyệt
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình thuê căn hộ dịch vụ/văn phòng.
- Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng. Sử dụng các kênh giao tiếp khác nhau, bao gồm email, điện thoại, và mạng xã hội để tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác.
- Phát triển các ý tưởng, phương án kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
- Tạo cơ sở dữ liệu khách hàng, cập nhật và lưu trữ.
- Chăm sóc & giải quyết các yêu cầu của khách hàng; cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng, đồng thời duy trì và nâng cao tỷ lệ khai thác cho thuê.
- Báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng.
- Những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại ngữ: Tiếng anh hoặc tiếng trung
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành bất kỳ.
- Kinh nghiệm: 6 tháng – 1 kinh nghiệm (Ưu tiên đã từng làm qua lĩnh vực cho thuê căn hộ/tòa nhà/văn phòng/ du lịch/ khách sạn)
- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin khi giao tiếp với khách hàng.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, ...
- Có kiến thức cơ bản về marketing, social media...
- Năng động, nhiệt tình, tận tâm, chủ động, đam mê công việc và có mục tiêu rõ ràng.
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt; Thương thảo, giải quyết tình huống với Khách hàng.
- Có khả năng viết bài đăng tin quảng cáo cho thuê trên Fanpage mạng xã hội, quản lý đăng bài trên website; Khả năng thuyết phục cao.
- Không ngại đi lại; Tinh thần hướng đến mục tiêu, tập trung vào việc đạt và vượt chỉ tiêu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MỘT CỬA QUỐC GIA Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ của Luật Lao động, các chính sách, phúc lợi thăm hỏi ốm đau, sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới, hiếu hỉ; các dịp lễ; nghỉ lễ tết.
- Môi trường làm việc từ Lãnh đạo đến nhân viên đều rất trẻ trung, năng động và công bằng.
- Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững và đề cao các giá trị Văn hóa doanh nghiệp.
- Nghỉ lễ theo quy định nhà nước
- Được thưởng doanh số dựa trên doanh thu mang về cho công ty.
Nơi làm việc: 5A Đại lộ Hữu Nghị, VSIP 1, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MỘT CỬA QUỐC GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MỘT CỬA QUỐC GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MỘT CỬA QUỐC GIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

