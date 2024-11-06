Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang làm việc tại Bình Dương thu nhập 82 - 15 Triệu

Mức lương 82 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô F1&F2 , Đường D2&N5, KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 82 - 15 Triệu

- Tiếp nhận thông tin kế hoạch sản xuất từ Trưởng bộ phận Kỹ thuật để đảm bảo tiến độ sản xuất khuôn.

- Thực hiện việc điều chỉnh dao cắt và dao đục trong ngành nhựa.

- Căn chỉnh và kiểm tra hoạt động của khuôn trước khi bàn giao cho bộ phận sản xuất.

- Hỗ trợ bộ phận sản xuất trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến khuôn.

- Thực hiện bảo trì và bảo dưỡng khuôn đúng theo tiến độ quy định.

Với Mức Lương 82 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản.

- Yêu cầu về bằng cấp: Sinh viên đang chờ nhận bằng hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành từ Trung cấp nghề trở lên, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến cơ khí chế tạo máy, sửa chữa, ô tô, v.v.

- Cần có tinh thần nhiệt huyết, chăm chỉ trong công việc, sức khỏe tốt và khả năng làm việc theo ca (bao gồm cả ca ngày và ca đêm).

Tại Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng cuối năm tối đa lên đến 02 tháng lương cơ bản.

- Nhân viên sẽ được tham gia BHXH sau khi hoàn thành thời gian thử việc.

- Được hướng dẫn và hỗ trợ tận tình từ các đồng nghiệp có kinh nghiệm.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng cần thiết cho công việc.

- Nhận đầy đủ các chế độ phúc lợi dành cho bản thân và người thân theo quy định, bao gồm chế độ thăm hỏi, mừng các ngày lễ trong năm, hiếu hỉ, sinh nhật, trung thu, và nhiều dịp khác.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa, đồng phục, chế độ công tác phí, và phép năm theo quy định; tham gia chương trình du lịch nghỉ mát hàng năm nhằm tái tạo sức lao động.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin