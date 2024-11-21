Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường ĐX066, P. Định Hòa,, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

– Sửa chữa máy may khi có hư hỏng phát sinh

– Bảo trì bảo dưỡng định kỳ máy may

– Chuẩn bị máy may khi công ty lên sản phẩm mới

– Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Kinh nghiệm 1 đến 2 năm bảo trì máy may công nghiệp ở vị trí tương đương trong các công ty may mặc (có kinh nghiệm sửa máy: kansai, vắt sổ, 1 kim, ... )

– Nhanh nhẹn và hoàn thành tốt việc cấp trên giao

–Có thể tăng ca theo sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 9.000.000 đến 13.000.000 vnđ

- Phụ cấp chuyên cần, đi lại, nhà ở: 750.000 vnđ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin