Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Đường ĐX066, P. Định Hòa,, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

– Sửa chữa máy may khi có hư hỏng phát sinh
– Bảo trì bảo dưỡng định kỳ máy may
– Chuẩn bị máy may khi công ty lên sản phẩm mới
– Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Kinh nghiệm 1 đến 2 năm bảo trì máy may công nghiệp ở vị trí tương đương trong các công ty may mặc (có kinh nghiệm sửa máy: kansai, vắt sổ, 1 kim, ... )
– Nhanh nhẹn và hoàn thành tốt việc cấp trên giao
–Có thể tăng ca theo sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 9.000.000 đến 13.000.000 vnđ
- Phụ cấp chuyên cần, đi lại, nhà ở: 750.000 vnđ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC

CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu phố 6, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-bao-tri-thu-nhap-9-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job254383
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 14/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asiafoods Corporation
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Định thu nhập 700 - 1 USD
Asiafoods Corporation
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Định Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 600 - 650 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 600 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Hạn nộp: 12/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 550 - 600 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 30/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 550 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 108 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 14/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asiafoods Corporation
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Định thu nhập 700 - 1 USD
Asiafoods Corporation
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Định Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 600 - 650 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 600 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Hạn nộp: 12/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 550 - 600 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 30/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 550 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Masan làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Masan
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Stanley Black & Decker Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Stanley Black & Decker Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 550 - 600 USD Aden Vietnam
550 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 600 - 650 USD Aden Vietnam
600 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm