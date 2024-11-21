Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Đường ĐX066, P. Định Hòa,, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
– Sửa chữa máy may khi có hư hỏng phát sinh
– Bảo trì bảo dưỡng định kỳ máy may
– Chuẩn bị máy may khi công ty lên sản phẩm mới
– Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Kinh nghiệm 1 đến 2 năm bảo trì máy may công nghiệp ở vị trí tương đương trong các công ty may mặc (có kinh nghiệm sửa máy: kansai, vắt sổ, 1 kim, ... )
– Nhanh nhẹn và hoàn thành tốt việc cấp trên giao
Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập từ 9.000.000 đến 13.000.000 vnđ
- Phụ cấp chuyên cần, đi lại, nhà ở: 750.000 vnđ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI