Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH MAI CO làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 216/5 Khu Phố 4, Phường An Phú, Thuận An

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nhận yêu cầu kiểm tra từ các Bộ Phận Kho.

- Tiến hành sữa chữa, kiểm tra lắp lại thiết bị và bàn giao.

- Thống kế lập kế hoạch bảo dưỡng cho từng loại máy móc thiết bị.

- Tiến hành công tác bảo dưỡng theo quy định.

- Căn cứ nhu cầu thực tế cho hoạt động sản xuất nghiên cứu phương án cải tiến.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp : Trung cấp trở lên chuyên nghành cơ khí, điện công nghiệp.

- Có tinh thần hợp tác nhóm, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận.

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH MAI CO Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, ...

- Tăng lương hằng năm, thưởng lương tháng 13 v.v..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAI CO

