Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Rich Products Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Rich Products Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Rich Products Vietnam
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Rich Products Vietnam

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Rich Products Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 27, Đường số 3, KCN VSIP 2, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác bảo trì hệ thống máy móc thiết bị trong toàn nhà máy, Đảm bảo máy móc hoạt động liên tục và an toàn.
- Tham gia các công tác về bảo trì định kỳ thiết bị khi có yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tình trạng các thiết bị , hệ thống được giao nhằm phát hiện trước các hư hỏng, sự cố có thể sắp xãy ra để có biện pháp xử lý phù hợp.
- Đảm bảo tất cả các thông tin liên quan đến sự cố hoặc công tác bảo trì định kỳ đều được cập nhật vào báo cáo sự cố hoặc báo cáo bảo trì định kỳ.
- Có trách nhiệm phân tích các sự cố của thiết bị để đưa ra các giải pháp ngăn ngừa nhằm kiểm soát sự cố kỹ thuật nằm dưới mức cho phép.
- Tham gia các công việc lắp đặt mới, cải tiến thiết bị sản xuất và thiết bị phụ trợ.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Bảo dưỡng công nghiệp
- Sử dụng thành thạo Ms Office, Autocad.
- Có khả năng đọc tài liệu bẳng tiếng anh.

Tại Rich Products Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rich Products Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Rich Products Vietnam

Rich Products Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 182 Đường Lê Đại Hành, Phường 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam

