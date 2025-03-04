Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Rich Products Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác bảo trì hệ thống máy móc thiết bị trong toàn nhà máy, Đảm bảo máy móc hoạt động liên tục và an toàn.

- Tham gia các công tác về bảo trì định kỳ thiết bị khi có yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tình trạng các thiết bị , hệ thống được giao nhằm phát hiện trước các hư hỏng, sự cố có thể sắp xãy ra để có biện pháp xử lý phù hợp.

- Đảm bảo tất cả các thông tin liên quan đến sự cố hoặc công tác bảo trì định kỳ đều được cập nhật vào báo cáo sự cố hoặc báo cáo bảo trì định kỳ.

- Có trách nhiệm phân tích các sự cố của thiết bị để đưa ra các giải pháp ngăn ngừa nhằm kiểm soát sự cố kỹ thuật nằm dưới mức cho phép.

- Tham gia các công việc lắp đặt mới, cải tiến thiết bị sản xuất và thiết bị phụ trợ.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.