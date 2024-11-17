Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô số C
- 13A
- CN, đường N16, KCN Bàu Bàng mở rộng, Long Tân, Dầu Tiếng
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nhận kế hoạch sản xuất từ tổ trưởng, lên lịch chuẩn bị cho phù hợp
Hiểu rõ, tuân thủ quy trình, đảm bảo an toàn lao động khi hoạt động
Ghi nhận thông số trong suốt quá trình vận hành
Thu thập hồ sơ cuối chu kỳ sản xuất gửi về Tổ trưởng để lưu trữ
Đảm bảo tình trạng vệ sinh máy móc thiết bị phụ trách
Báo cáo ngay cho Tổ trưởng tình trạng hoạt động của máy, nguy cơ mất an toàn tại khu vực, nguy cơ ảnh hưởng chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Trung cấp trở lên
Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi
Có đào tạo bạn mới nhưng phải có tinh thần tìm hiêu công việc và sản phẩm
Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi
Có đào tạo bạn mới nhưng phải có tinh thần tìm hiêu công việc và sản phẩm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm đầy đủ
Cung cấp bữa ăn tại nhà máy
Được sử dụng sản phẩm của nhà máy sản xuất
Cung cấp bữa ăn tại nhà máy
Được sử dụng sản phẩm của nhà máy sản xuất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI