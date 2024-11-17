Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô số C - 13A - CN, đường N16, KCN Bàu Bàng mở rộng, Long Tân, Dầu Tiếng

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận kế hoạch sản xuất từ tổ trưởng, lên lịch chuẩn bị cho phù hợp

Hiểu rõ, tuân thủ quy trình, đảm bảo an toàn lao động khi hoạt động

Ghi nhận thông số trong suốt quá trình vận hành

Thu thập hồ sơ cuối chu kỳ sản xuất gửi về Tổ trưởng để lưu trữ

Đảm bảo tình trạng vệ sinh máy móc thiết bị phụ trách

Báo cáo ngay cho Tổ trưởng tình trạng hoạt động của máy, nguy cơ mất an toàn tại khu vực, nguy cơ ảnh hưởng chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên

Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi

Có đào tạo bạn mới nhưng phải có tinh thần tìm hiêu công việc và sản phẩm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm đầy đủ

Cung cấp bữa ăn tại nhà máy

Được sử dụng sản phẩm của nhà máy sản xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.