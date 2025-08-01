Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐỒNG LÊ làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐỒNG LÊ
- Bình Dương: C31, Đường D11, KDC Việt Sing, Phường An Phú, Thuận An, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thu thập, kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán kế toán - ghi nhận số sách kế toán phù hợp với thông tư, chuẩn mực kế toán Việt Nam, Lập các báo cáo thuế hàng tháng/ quý gồm thuế GTGT, TNDN tạm tính, thuế TNCN hàng tháng/quý, tình hình sử dụng hóa đơn, hoàn thuế GTGT. Tính giá thành, giá vốn sản phẩm hàng tháng/quý/năm, theo dõi đối chiếu tồn kho NVL, Thành phẩm, CCDC, TSCĐ, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp.
- Cuối năm lên báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN, In sổ sách kế toán hàng tháng, quý.Cung cấp file mềm số liệu kế toán cho Doanh nghiệp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp từ 1-2 năm trở lên.
- Thành thạo phần mềm kế toán Misa
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐỒNG LÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương theo hiệu suất công việc
Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa , xăng xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐỒNG LÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
