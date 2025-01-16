Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 1, đường số 3, VSIP III, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mô tả công việc:
• Chịu trách nhiệm duy trì hoạt động hàng ngày, đảm bảo độ an toàn và hoạt động tin cậy cho máy móc thiết bị khu vực đóng gói
• Sửa chữa máy móc thiết bị - sửa chữa tại chỗ hoặc bảo đảm việc chuyển về cho nhà cung cấp.
• Thực hiện bảo trì phòng ngừa cho máy móc thiết bị theo lịch trình đã thiết lập.
• Hỗ trợ thay đổi ca sản xuất và vận hành thiết bị sản xuất.
• Hợp tác với các nhân viên bảo trì, kỹ thuật và vận hành khác.
• Báo cáo thông tin sửa chữa và lỗi cho giám sát và tạo hồ sơ về tình trạng hoặc các sửa chữa đã thực hiện.
• Chuẩn bị tài liệu cơ khí và hợp tác về diễn giải quy trình.
• Hỗ trợ lắp đặt hệ thống dây chuyền máy móc
2. Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung cấp nghề, Cao đẳng hoặc Đại học
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Bảo trì máy móc thiết bị đối với ứng viên không có bằng Đại học.
• Kỹ năng giao tiếp, cộng tác, làm việc nhóm, có thái độ chủ động và phục vụ, đạo đức cá nhân và nghề nghiệp.
• Có khả năng đi công tác theo phân công của quản lý (bao gồm cả công tác nước ngoài)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam

Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1 Đường số 3, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore III, Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sua-chua-bao-tri-may-cong-nghiep-thu-nhap-thuong-luong-tai-binh-duong-job294408
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 14/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asiafoods Corporation
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Định thu nhập 700 - 1 USD
Asiafoods Corporation
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Định Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 600 - 650 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 600 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Hạn nộp: 12/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 550 - 600 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 30/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 550 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 14/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asiafoods Corporation
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Định thu nhập 700 - 1 USD
Asiafoods Corporation
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Định Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 600 - 650 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 600 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Hạn nộp: 12/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 550 - 600 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 30/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 550 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang làm việc tại Bình Dương thu nhập 82 - 15 Triệu Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
82 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI (TP. HÀ NỘI) Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH MAI CO làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MAI CO
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Pro Company
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẠI BÌNH AN PHÚC
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN VIỆT NAM
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Archer Daniels Midland (ADM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Archer Daniels Midland (ADM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Spartronics Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Spartronics Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Asia Saigon Foods Ingredients JSC - AFI làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Asia Saigon Foods Ingredients JSC - AFI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co. làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Rich Products Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Rich Products Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Masan làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Masan
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Stanley Black & Decker Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Stanley Black & Decker Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 550 - 600 USD Aden Vietnam
550 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 600 - 650 USD Aden Vietnam
600 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm