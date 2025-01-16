Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam
- Bình Dương: Số 1, đường số 3, VSIP III, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Mô tả công việc:
• Chịu trách nhiệm duy trì hoạt động hàng ngày, đảm bảo độ an toàn và hoạt động tin cậy cho máy móc thiết bị khu vực đóng gói
• Sửa chữa máy móc thiết bị - sửa chữa tại chỗ hoặc bảo đảm việc chuyển về cho nhà cung cấp.
• Thực hiện bảo trì phòng ngừa cho máy móc thiết bị theo lịch trình đã thiết lập.
• Hỗ trợ thay đổi ca sản xuất và vận hành thiết bị sản xuất.
• Hợp tác với các nhân viên bảo trì, kỹ thuật và vận hành khác.
• Báo cáo thông tin sửa chữa và lỗi cho giám sát và tạo hồ sơ về tình trạng hoặc các sửa chữa đã thực hiện.
• Chuẩn bị tài liệu cơ khí và hợp tác về diễn giải quy trình.
• Hỗ trợ lắp đặt hệ thống dây chuyền máy móc
2. Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung cấp nghề, Cao đẳng hoặc Đại học
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Bảo trì máy móc thiết bị đối với ứng viên không có bằng Đại học.
• Kỹ năng giao tiếp, cộng tác, làm việc nhóm, có thái độ chủ động và phục vụ, đạo đức cá nhân và nghề nghiệp.
• Có khả năng đi công tác theo phân công của quản lý (bao gồm cả công tác nước ngoài)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
