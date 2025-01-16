Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc:

• Chịu trách nhiệm duy trì hoạt động hàng ngày, đảm bảo độ an toàn và hoạt động tin cậy cho máy móc thiết bị khu vực đóng gói

• Sửa chữa máy móc thiết bị - sửa chữa tại chỗ hoặc bảo đảm việc chuyển về cho nhà cung cấp.

• Thực hiện bảo trì phòng ngừa cho máy móc thiết bị theo lịch trình đã thiết lập.

• Hỗ trợ thay đổi ca sản xuất và vận hành thiết bị sản xuất.

• Hợp tác với các nhân viên bảo trì, kỹ thuật và vận hành khác.

• Báo cáo thông tin sửa chữa và lỗi cho giám sát và tạo hồ sơ về tình trạng hoặc các sửa chữa đã thực hiện.

• Chuẩn bị tài liệu cơ khí và hợp tác về diễn giải quy trình.

• Hỗ trợ lắp đặt hệ thống dây chuyền máy móc

2. Yêu cầu:

• Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung cấp nghề, Cao đẳng hoặc Đại học

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Bảo trì máy móc thiết bị đối với ứng viên không có bằng Đại học.

• Kỹ năng giao tiếp, cộng tác, làm việc nhóm, có thái độ chủ động và phục vụ, đạo đức cá nhân và nghề nghiệp.

• Có khả năng đi công tác theo phân công của quản lý (bao gồm cả công tác nước ngoài)