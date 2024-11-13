Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Nhà xưởng A_18_4_B,C,D,E, Lô A_18_CN, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị cơ khí trong công ty/Repair and maintain mechenical equipment in the company

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật/ Read and understand technical drawings

Hỗ trợ lắp đặt sửa chữa các thiết bị phụ trợ/ Support installation and repair of auxiliary equipment

Biết khoan, cắt, hàn, tiện/ Know how to drill, cut, weld and turn.

CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ/ OTHER ACTIVITIES THAT MANAGER REQUEST

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 25 – 40, sức khỏe tốt/ Male, Age from 25 to 40, good healthy.

Tốt nghiệp cao đẳng cơ khí trở lên/ Graduated from mechanical college or higher.

Biết sử dụng máy tính/ Read and understand English, know use computers.

Nhanh nhẹn, chịu khó/ Agile, hard-working

Trên 3 năm kinh nghiệm/ From 3 years or more.

Ưu tiên: Biết vẽ 3D chi tiết cơ khí/ Know how to draw 3D mechanical details. Có thể đi ca 12 tiếng ngày, đêm/ go to work 12 hours day or night.

Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc/ probation: 100% lương/ 100% salary.

Có phép năm trong tháng thử việc/ have annual leave during probation time.

Đồng phục/ uniform: 3 áo/ năm, 3 T-shirt/ years.

CÔNG TY CHƯA CÓ XE ĐƯA RƯỚC, ỨNG VIÊN VUI LÒNG TỰ XẮP XẾP PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TỚI NƠI LÀM VIỆC.

KHU VỰC LÀM VIỆC: KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG, HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

THỜI GIAN LÀM VIỆC: THỨ 2 - THỨ 6 HOẶC LÀM 4 NGÀY NGHỈ 2 NGÀY.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.