Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Bảo trì thiết bị, dây chuyền sản xuất theo kế hoạch định kỳ và đột suất

- Thực hiện sửa chữa sự cố, hư hỏng dẩm bảo dây chuyền, thiết bị hoạt động liên tục ổn định

- Thực hiện những cải thiến thiết bị, dây chuyền để sản xuất được ổn định

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị

- Ghi nhận danh sách vật tư cần thiết cho công tác bảo trì

- Kiểm tra lại tình trạng thiết bị sau khi bảo trì để bảo đảm ổn định

- Trao đổi những khó khăn của nhân viên vận hành và đưa ra những ý kiến cho cấp trên để phối hộp cải thiện

- Đưa ra ý tưởng mới để cải thiện dây chuyền

- Lập kế hoạch bảo trì thiết bị sản xuất

- Chịu trách nhiệm quản lý trong line để mày móc hoạt động ổn định và liên tục

- Tập trung tìm hiểu để cải thiện hệ thống máy móc tự động hóa nhằm nâng cao hiệu xuất sản xuất

