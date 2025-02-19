Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
- Bình Dương: Lô E
- 13
- CN, Đường NA3, KCN Mỹ Phước II, TX Bến Cát, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Bảo trì thiết bị, dây chuyền sản xuất theo kế hoạch định kỳ và đột suất
- Thực hiện sửa chữa sự cố, hư hỏng dẩm bảo dây chuyền, thiết bị hoạt động liên tục ổn định
- Thực hiện những cải thiến thiết bị, dây chuyền để sản xuất được ổn định
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị
- Ghi nhận danh sách vật tư cần thiết cho công tác bảo trì
- Kiểm tra lại tình trạng thiết bị sau khi bảo trì để bảo đảm ổn định
- Trao đổi những khó khăn của nhân viên vận hành và đưa ra những ý kiến cho cấp trên để phối hộp cải thiện
- Đưa ra ý tưởng mới để cải thiện dây chuyền
- Lập kế hoạch bảo trì thiết bị sản xuất
- Chịu trách nhiệm quản lý trong line để mày móc hoạt động ổn định và liên tục
- Tập trung tìm hiểu để cải thiện hệ thống máy móc tự động hóa nhằm nâng cao hiệu xuất sản xuất
- Chịu trách nhiệm quản lý trong line để máy móc hoạt động ổn định và liên tục
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
