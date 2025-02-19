Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co. làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co. làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co.
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co.

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Khu bố trí sản xuất các doanh nghiệp thuộc Khu liên hợp Công nghiệp

- Dịch vụ và Đô thị Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện bảo trì, sửa chữa khuôn ép nhựa theo kế hoạch và yêu cầu.
• Kiểm tra, đánh giá tình trạng khuôn, đề xuất phương án bảo trì phù hợp.
• Lắp ráp, tháo dỡ khuôn khi cần thiết, đảm bảo khuôn hoạt động ổn định.
• Hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khuôn ép nhựa và các chi tiết khuôn mẫu.
• Sử dụng các công cụ gia công cơ khí, máy hàn TIG để hỗ trợ quá trình bảo trì (lợi thế nếu có kinh nghiệm).
• Perform maintenance and repair of plastic injection molds as planned and assigned.
• Inspect and assess mold conditions, propose appropriate maintenance solutions.
• Assemble and disassemble molds as needed, ensuring smooth operation.
• Understand the structure and working principles of plastic injection molds and mold components.
• Utilize mechanical processing tools and TIG welding machines to support maintenance work (advantageous if experienced).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Độ tuổi: Từ 18 trở lên
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên)

Tại Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co.

Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Road 9 VSIP II, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Provine

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

