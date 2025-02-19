Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co. làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co.
- Bình Dương: Khu bố trí sản xuất các doanh nghiệp thuộc Khu liên hợp Công nghiệp
- Dịch vụ và Đô thị Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện bảo trì, sửa chữa khuôn ép nhựa theo kế hoạch và yêu cầu.
• Kiểm tra, đánh giá tình trạng khuôn, đề xuất phương án bảo trì phù hợp.
• Lắp ráp, tháo dỡ khuôn khi cần thiết, đảm bảo khuôn hoạt động ổn định.
• Hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khuôn ép nhựa và các chi tiết khuôn mẫu.
• Sử dụng các công cụ gia công cơ khí, máy hàn TIG để hỗ trợ quá trình bảo trì (lợi thế nếu có kinh nghiệm).
• Perform maintenance and repair of plastic injection molds as planned and assigned.
• Inspect and assess mold conditions, propose appropriate maintenance solutions.
• Assemble and disassemble molds as needed, ensuring smooth operation.
• Understand the structure and working principles of plastic injection molds and mold components.
• Utilize mechanical processing tools and TIG welding machines to support maintenance work (advantageous if experienced).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 18 trở lên
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên)
Tại Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
