Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Rieke Packaging Vietnam Ltd., Co. làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

• Thực hiện bảo trì, sửa chữa khuôn ép nhựa theo kế hoạch và yêu cầu.

• Kiểm tra, đánh giá tình trạng khuôn, đề xuất phương án bảo trì phù hợp.

• Lắp ráp, tháo dỡ khuôn khi cần thiết, đảm bảo khuôn hoạt động ổn định.

• Hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khuôn ép nhựa và các chi tiết khuôn mẫu.

• Sử dụng các công cụ gia công cơ khí, máy hàn TIG để hỗ trợ quá trình bảo trì (lợi thế nếu có kinh nghiệm).

• Perform maintenance and repair of plastic injection molds as planned and assigned.

• Inspect and assess mold conditions, propose appropriate maintenance solutions.

• Assemble and disassemble molds as needed, ensuring smooth operation.

• Understand the structure and working principles of plastic injection molds and mold components.

• Utilize mechanical processing tools and TIG welding machines to support maintenance work (advantageous if experienced).