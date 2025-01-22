Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Spartronics Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Spartronics Vietnam
Bình Dương: KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp
MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ:
Vận hành và bảo trì các hệ thống: Điện, khí nén, máy lạnh, nước sạch, nước sinh hoạt, nước thải, hệ thống cháy, hệ thống kiểm soát cửa, nhà xưởng.
CÔNG VIỆC CHÍNH:
A. Chịu trách nhiệm chính và vận hành các hệ thống sau
- Hệ thống cung cấp khí nén.
- Hệ thống báo cháy và các phương tiện PCCC.
- Hệ thống điều hòa – thông gió (HVAC) và Building Management System (BMS).
- Hệ thống xử lý nước thải, nước DI, hệ thống nước cấp và thoát nước mưa.
- Hệ thống điện và nhà xưởng.
B. Công việc hàng ngày
- Theo dõi tình trạng và ghi số liệu hàng ngày cho các hệ thống trên.
- Báo cáo cho Giám sát khi có trường hợp phát sinh bất thường.
- Quản lý và kiểm kê phụ tùng thay thế, dụng cụ bảo trì.
- Thực hiện 5S tại các khu vực phụ trách.
- Thực hiện các hoạt động vận hành và bảo trì, lưu trữ dữ liệu, hồ sơ tuân thủ theo quy trình của công ty.
- Hỗ trợ ứng phó 24/24 các sự cố và tình huống khẩn cấp cho nhà máy.
C. Những công việc khác được giao
