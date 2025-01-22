Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Spartronics Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ:

Vận hành và bảo trì các hệ thống: Điện, khí nén, máy lạnh, nước sạch, nước sinh hoạt, nước thải, hệ thống cháy, hệ thống kiểm soát cửa, nhà xưởng.

CÔNG VIỆC CHÍNH:

A. Chịu trách nhiệm chính và vận hành các hệ thống sau

- Hệ thống cung cấp khí nén.

- Hệ thống báo cháy và các phương tiện PCCC.

- Hệ thống điều hòa – thông gió (HVAC) và Building Management System (BMS).

- Hệ thống xử lý nước thải, nước DI, hệ thống nước cấp và thoát nước mưa.

- Hệ thống điện và nhà xưởng.

B. Công việc hàng ngày

- Theo dõi tình trạng và ghi số liệu hàng ngày cho các hệ thống trên.

- Báo cáo cho Giám sát khi có trường hợp phát sinh bất thường.

- Quản lý và kiểm kê phụ tùng thay thế, dụng cụ bảo trì.

- Thực hiện 5S tại các khu vực phụ trách.

- Thực hiện các hoạt động vận hành và bảo trì, lưu trữ dữ liệu, hồ sơ tuân thủ theo quy trình của công ty.

- Hỗ trợ ứng phó 24/24 các sự cố và tình huống khẩn cấp cho nhà máy.

C. Những công việc khác được giao