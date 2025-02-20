Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Mức lương 30 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

Chịu trách nhiệm về kiến thức tổng thể của dự án

Phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp

Phân công công việc và đánh giá hiệu suất công việc của các thành viên trong nhóm

Xây dựng và giám sát thiết kế kiến trúc hệ thống

Đảm bảo việc phát triển tuân thủ các quy chuẩn về bảo mật, hiệu năng và khả năng mở rộng

Báo cáo tiến độ, rủi ro và giải pháp kỹ thuật cho quản lý cấp cao

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ngành CNTT, điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành tương đương

Kinh nghiệm: Có ít nhất 5-10 năm kinh nghiệm về lập trình và về vị trí techlead

Kiến thức về lập trình và cơ sở dữ liệu

Kiến thức về OOP, thiết kế hệ thống, kiến trúc hệ thống

Có hiểu biết và kinh nghiệm về quy trình triển khai CI/CD

Có kỹ năng làm việc nhóm

Có khả năng đóng góp, xây dựng cải thiện UI/UX

Có khả năng phân tích, tư duy logic, sáng tạo

Khả năng quản lý thời gian hiệu quả

Có khả năng quản lý cảm xúc

Có khả năng tìm hiểu các công nghệ mới

Tư duy tích cực

Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ

Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn

Quyết liệt, thiện chiến, bám đuổi mục tiêu

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo

Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...

Đào tạo – Phát triển

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.

Chăm sóc sức khỏe, đời sống

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin