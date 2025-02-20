Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Technical Leader

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Mức lương
30 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

Chịu trách nhiệm về kiến thức tổng thể của dự án
Phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp
Phân công công việc và đánh giá hiệu suất công việc của các thành viên trong nhóm
Xây dựng và giám sát thiết kế kiến trúc hệ thống
Đảm bảo việc phát triển tuân thủ các quy chuẩn về bảo mật, hiệu năng và khả năng mở rộng
Báo cáo tiến độ, rủi ro và giải pháp kỹ thuật cho quản lý cấp cao

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ngành CNTT, điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành tương đương
Kinh nghiệm: Có ít nhất 5-10 năm kinh nghiệm về lập trình và về vị trí techlead
Kiến thức về lập trình và cơ sở dữ liệu
Kiến thức về OOP, thiết kế hệ thống, kiến trúc hệ thống
Có hiểu biết và kinh nghiệm về quy trình triển khai CI/CD
Có kỹ năng làm việc nhóm
Có khả năng đóng góp, xây dựng cải thiện UI/UX
Có khả năng phân tích, tư duy logic, sáng tạo
Khả năng quản lý thời gian hiệu quả
Có khả năng quản lý cảm xúc
Có khả năng tìm hiểu các công nghệ mới
Tư duy tích cực
Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ
Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn
Quyết liệt, thiện chiến, bám đuổi mục tiêu

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ
Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo
Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...
Đào tạo – Phát triển
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.
Chăm sóc sức khỏe, đời sống
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

