Tuyển Software tester CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đảm bảo chất lượng cho dự án, lập kế hoạch test, thiết kế test case và thực hiện test cho các website/Mobile/ PC để xác nhận sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.

Mô tả lỗi, Bug và theo dõi trạng thái lỗi, làm việc với team phát triển để tái hiện và fix các lỗi và thực hiện kiểm tra lại

Viết tài liệu phục vụ cho việc test, báo cáo kết quả test.

Support khách hàng trong các dự án.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có khả năng làm việc với khách hàng.

Năng động, hoạt bát, yêu thích làm việc với khách hàng, hỗ trợ nhiệt tình trong các dự án.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu, có khả năng tư duy logic.

Có khả năng viết các trường hợp kiểm thử, tổng hợp kết quả kiểm thử.

Có khả năng viết báo cáo.

Hiểu biết về các giai đoạn kiểm thử (Unit Test, Integration Test, System Test v.v...), và các kỹ thuật kiểm thử phần mềm.

Khả năng đọc hiểu và phân tích yêu cầu dự án.

Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word).

Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương up to 15.000.000 VND

Trả lương OT, Góc trà, cafe miễn phí, hoạt động team building định kỳ, giờ làm việc linh hoạt.

Quỹ Team Building cho nhân viên lên tới 2.500.000 VND/năm

Cơ hội trải nghiệm tình nguyện tại các nước Nhật, Hàn, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand hoàn toàn miễn phí với Summer camp tháng 6 hàng năm

Chế độ BHXH đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h20 Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm

Được học bổng học tiếng Anh cho bản thân và người thân trong gia đình

Được liên tục đào tạo để nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin