Tuyển Software tester CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING
- Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đảm bảo chất lượng cho dự án, lập kế hoạch test, thiết kế test case và thực hiện test cho các website/Mobile/ PC để xác nhận sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.
Mô tả lỗi, Bug và theo dõi trạng thái lỗi, làm việc với team phát triển để tái hiện và fix các lỗi và thực hiện kiểm tra lại
Viết tài liệu phục vụ cho việc test, báo cáo kết quả test.
Support khách hàng trong các dự án.
Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng làm việc với khách hàng.
Năng động, hoạt bát, yêu thích làm việc với khách hàng, hỗ trợ nhiệt tình trong các dự án.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu, có khả năng tư duy logic.
Có khả năng viết các trường hợp kiểm thử, tổng hợp kết quả kiểm thử.
Có khả năng viết báo cáo.
Hiểu biết về các giai đoạn kiểm thử (Unit Test, Integration Test, System Test v.v...), và các kỹ thuật kiểm thử phần mềm.
Khả năng đọc hiểu và phân tích yêu cầu dự án.
Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word).
Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì
Trả lương OT, Góc trà, cafe miễn phí, hoạt động team building định kỳ, giờ làm việc linh hoạt.
Quỹ Team Building cho nhân viên lên tới 2.500.000 VND/năm
Cơ hội trải nghiệm tình nguyện tại các nước Nhật, Hàn, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand hoàn toàn miễn phí với Summer camp tháng 6 hàng năm
Chế độ BHXH đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h20 Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần
Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm
Được học bổng học tiếng Anh cho bản thân và người thân trong gia đình
Được liên tục đào tạo để nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI