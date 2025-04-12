Tuyển Tester Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty CP Phần mềm MOR
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công ty CP Phần mềm MOR

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 25, tòa B1 – Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Đọc hiểu tài liệu, lên kế hoạch, viết TCs, test, log bug, báo cáo
Thực hiện test chức năng, phi chức năng, UI/UX, test trên các môi trường khác nhau
Demo dự án (nếu cần)
Làm việc với đội phát triển để làm rõ yêu cầu, giải quyết vấn đề, hỗ trợ team dự án

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1.5 năm kinh nghiệm
Hiểu về các quy trình phát triển phần mềm, quy trình test
Hiểu về các loại kiểm thử và các level test
Có kĩ năng viết TCs, log bug, làm báo cáo, làm plan
Biết cơ bản về API, SQL, biết Performance là điểm cộng
Có tiếng anh là điểm cộng
Có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kĩ năng giao tiếp, mô tả vấn đề, giải quyết vấn đề,...

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 15M
Thử việc nhận 100% lương
Lương tháng 13 + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....
Làm việc từ thứ 2 – thứ 6. Trong trường hợp phát sinh làm ngoài giờ, sẽ có lương OT theo quy định nhà nước
Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care…
Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với thẻ bảo hiểm sức khoẻ VBI
Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb cầu lông, esport,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Phần mềm MOR

Công ty CP Phần mềm MOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25, tháp B1, tòa nhà Roman Plaza - Hải Phát, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

