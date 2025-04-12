Tuyển Tester Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 25, tòa B1 – Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Đọc hiểu tài liệu, lên kế hoạch, viết TCs, test, log bug, báo cáo

Thực hiện test chức năng, phi chức năng, UI/UX, test trên các môi trường khác nhau

Demo dự án (nếu cần)

Làm việc với đội phát triển để làm rõ yêu cầu, giải quyết vấn đề, hỗ trợ team dự án

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1.5 năm kinh nghiệm

Hiểu về các quy trình phát triển phần mềm, quy trình test

Hiểu về các loại kiểm thử và các level test

Có kĩ năng viết TCs, log bug, làm báo cáo, làm plan

Biết cơ bản về API, SQL, biết Performance là điểm cộng

Có tiếng anh là điểm cộng

Có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kĩ năng giao tiếp, mô tả vấn đề, giải quyết vấn đề,...

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 15M

Thử việc nhận 100% lương

Lương tháng 13 + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....

Làm việc từ thứ 2 – thứ 6. Trong trường hợp phát sinh làm ngoài giờ, sẽ có lương OT theo quy định nhà nước

Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care…

Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với thẻ bảo hiểm sức khoẻ VBI

Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb cầu lông, esport,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

